台灣財經名嘴稱大陸人吃不起榨菜登熱搜　涪陵榨菜趁機打免費廣告

東森新聞台8月7日播出的《關鍵時刻》節目中，台灣財經名嘴黃世聰說，大陸人現在連榨菜都吃不起，這番話被眾多大陸網友拿來調侃。「台灣節目稱大陸人吃不起榨菜」隨即成為熱搜話題，一度登上微博熱搜排行榜第一名。

台灣財經名嘴黃世聰在《關鍵時刻》中說，大陸人現在連榨菜都吃不起。（視頻截圖）

「大陸人吃泡麪一定要配榨菜，但最近一段時間他們連榨菜都吃不起了……」台灣財經名嘴黃世聰在政論節目中表示：中國大陸內部問題非常嚴重，有一檔股票叫涪陵榨菜，「大家如果知道榨菜是他們中國吃泡麵的時候一定要加的，那這個業績好的時候，表示中國大陸一般中下階層他們是過著不錯的日子，因為他們都吃泡麵配榨菜，但是你知道嗎？這個涪陵榨菜在最近一段時間股價大跌、業績大壞！為什麼業績大壞？他們連榨菜都吃不起，所以這就是個非常大的警訊。」

「台灣節目稱大陸人吃不起榨菜」這個熱搜話題，一度登上微博熱搜排行榜第一名，即使後來爆出當紅花旦楊冪疑似有新戀情，吃不起榨菜的熱搜仍穩坐排行榜第二名好幾小時。大陸網友紛紛留言調侃：

「台灣人的智力要是保持在這個階段的話，祖國統一指日可待。不吃榨菜難道不能解釋為消費升級嗎？可能他們也沒想到。」

「真特麼一國兩智，榨菜賣不動難道不是消費升級了嗎？泡麵現在也賣不動啊！看了眼半抽屜的榨菜，難道我有什麼自己不知道的財富？」

「一本正經地胡說八道。」

「嚇得我趕快去看了深鎖櫃中的涪陵榨菜，嗯！大戶人家。」

涪陵榨菜趁機打免費廣告。（截圖）

而作為此次新聞事件的主角，借著台灣名嘴的話語獲得如此大曝光度的烏江涪陵榨菜，8日晚上7時45分，先是發微博回應表示「買不起，咱們就送，而且是在8月9日通過抽獎的方式一次性送出價值188元的榨菜禮盒，給到10名幸運網友的手中。」

稍晚時分，烏江涪陵榨菜又加大了抽獎力度，表示在接下來的一週時間裡要天天抽獎，均是1天10人，每人均為一箱價值人民幣188元的榨菜禮盒。

烏江涪陵榨菜打了一波免費的廣告，有網友建議，事後一定要給對岸的名嘴送去一箱印有烏江牌商標的涪陵榨菜表達感謝。

台灣教授高志斌上節目時說，大陸百姓收入低消費不起茶葉蛋引發調侃。（網上圖片）

2011年也曾爆出茶葉蛋事件，當時有網友在大陸的社群網站天涯社區發帖，內容指出台灣教授高志斌上節目時說，大陸百姓收入低消費不起茶葉蛋，吃不起冷凍水餃及在深圳火車站吃泡麵而引來五六十人的圍觀等誇張言論，隨後引來眾多網友嘲諷。

當時的茶葉蛋事件被大陸網友調侃至今，沒想到又多出了榨菜事件，網友說恐怕要一路被調侃到2030年。