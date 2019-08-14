【國產品牌也中招】用錯中國地圖缺少藏南地區　水井坊發聲明道歉

繼Samsung、Swarovski、Coach等一眾外國品牌在中國主權問題上觸礁後，四川酒業巨頭水井坊近日亦被網民揭發，所使用的中國地圖部分有誤，中印邊界部界有缺失。 水井坊在周二（13日）發表道歉聲明道歉，承認是工作不嚴謹致有疏漏，並重申「與所有國人一樣，熱愛祖國，堅決維護祖國主權及領土完整」。

有網民發現並在網上公開發文，指水井坊的半年投資者交流會上，所使用的中國地圖部分有誤，與合格地圖對比，中國的西藏自治區與印度接壤部分明顯有缺失，藏南地區（印度稱阿魯納恰爾邦）被劃出中國領土。

水井坊的半年投資者交流會上，所使用的中國地圖部分有誤。（微博）

水井坊隨即於同日在官方微博上發聲明，指有誤的部分是會務人員工作失誤，工作不嚴謹未對地圖進行仔細校驗造成疏漏，導致在介紹水井坊重點市場佈局時，引用了錯誤地圖，為帶來的不良感受表示深深歉意。

聲明又提到，在發現錯誤後已修正相關資料，以避免有誤資料擴散，同時進行自查自糾並加強管理。對於此類錯誤，將引以為戒、杜絕類似情況再次發生。

水井坊發聲明道歉。（微博）

聲明在最後強調，水井坊作為中國品牌，「與所有國人一樣，熱愛祖國，堅決維護祖國主權及領土完整」，水井坊長期以來亦一直致力於保護和發揚中華民族傳統文化，希望能夠為傳承中華文化盡一份力量。

（綜合報道）