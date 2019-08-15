四川六旬「老煙槍」偷百米水管影響供水：沒煙抽就鋸一段換錢

在四川攀枝花市，多戶居民近日發現家中沒有自來水，向供水公司反映後，揭發當地一名年約60歲的「老煙槍」因為煙癮太大卻沒有錢買煙，竟打起輸水管的主意，多次把它鋸走變賣換煙。直至案發時，老漢已盜去長達百多米的水管。

張男接受警方調查。（紅星新聞）

案中男子姓張，目前無業，靠妻子在醫院當護工賺生活費和自己拾荒度日。他的煙癮很大，生活費卻難以負擔香煙消耗。

今年7月初，張男到馬鹿箐廢鋼廠附近拾廢品，看到懸掛在山壁上的輸水管時卻動下歪念，覺得鐵管值錢，能讓他買幾包煙。於是，張男用隨身攜帶的鋼鋸鋸開鐵管，並以廢品的價格賣給廢品站。此後，張男只要沒有煙抽，就去偷鋸一段管道來換錢買煙。

張男到現場指認。（紅星新聞）

不過，水管被盜後，附近民居的自來水供應亦受到影響。居民向水務公司反映後，工作人員發現有人偷水管，便在現場監視埋伏，成功在8月6日捉到前來偷水管的張男，並將他送官究治。

張男被捕後交代道，自己一共盜竊水管3次，偷鋸長度近百餘米，價值合共3000餘元（人民幣，下同）的輸水鐵管，被他以廢品的價格分多次賣給廢品站，合共賣得180餘元，全部用作購買香煙。目前，張男已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

（紅星新聞）