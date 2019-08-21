【新罪犯剋星？】林俊傑金華開演唱會　警方拘涉盜竊及賣假票32人

歌神張學友曾「幫助」內地警方拘捕多名逃犯，有「罪犯剋星」的美譽。近日歌手林俊傑在浙江金華舉辦演唱會，當地警方成功在場地附近拘捕涉嫌盜竊、販賣假票人員32人，似乎林俊傑也有機會成為新的「罪犯剋星」。

金華警方成功在林俊傑演唱會場地附近拘捕涉嫌盜竊、販賣假票人員32人。（影片截圖）

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內媒報道指，林俊傑世界巡迴演唱會金華站8月17日（上周六）在市體育中心體育場舉行，共有3萬餘名觀眾到場觀看。負責外圍安全的公安當日共拘捕涉嫌盜竊、販賣假票人員32人。

張學友曾「幫助」內地警方拘捕多名逃犯。據《法制日報》1月份報道，僅僅在2018年12月28日至30日，張學友演唱會在蘇州連演三天，三天時間內，蘇州公安在全市範圍共拘捕22名逃犯。

此外，湛江市公安在7月20日的郭富城演唱會現場拘捕一名逃犯。內媒報道就指「罪犯剋星」的「接力棒」從張學友傳到郭富城手中。

網民熱議：

「開演唱會沒幾個逃犯落網，都不好意思稱自己為天王了。」 「以前有張學友，現在有林俊傑。」 「明星開演唱會，打擊違法犯罪。」 「以後的歌星火不火評判標準，會不會是看自己的演唱會能抓幾個犯人。」 「犯罪分子年輕化了。以前抓到都是追香港天王的。」

（綜合報道）