【有片】湖南民居火警冒濃煙 　「蜘蛛俠」爺爺孭孫兒8樓爬牆逃生

湖南長沙一處屋苑有民居在21日發生火警，大量濃煙從單位冒出。令人感到驚訝的是，火警期間有一名爺爺化身「蜘蛛俠」，背著自己的孫兒爬牆向下方逃生。

火警單位冒出濃煙。（影片截圖）

綜合內媒報道，當日長沙市消防救援支隊指揮中心接到報警稱，長沙縣東四路橄欖城 6 棟發生火災，有人被困，因此立即調派共 10 台消防車 60 名指戰員趕赴現場處置。而在救援人員到達現場後，經偵察發現，起火位置為8 樓的房間，房門需要破拆，2人被困。

在網民發布的短片中，現場傳出大量濃煙，一名男子身後背著一兒童，踩著外牆的防盜窗向下移動，爬到了起火位置下方較安全處。據了解，起火單位的住戶正是二人，52歲男子與4歲兒童之間為爺孫關係，他們爬到7樓後被消防人員救出，其後被送往醫院。

爺爺背孫兒爬牆逃生，場面驚險。（影片截圖）

所幸這次火警未造成人員死亡，火災原因及經濟損失仍在調查中。而驚心動魄的逃生場景也引起不少網民熱議：

「這爺爺真不是常人，心比南瓜都大，幸好沒出意外。」

「看得我心驚肉跳，真的想給這位勇敢的爺爺一個擁抱！」

「爺爺蜘蛛俠出身，身手不凡。」

「在那等一下（救援）吧，太危險！」

消防隊員破窗救出二人。（網絡圖片）

而據這名爺爺彭先生事後憶述，當時他與堂孫在家中休息，門已經無法打開。「整個房間裏都是煙，鑰匙已經找不到了。門也打不開，陽台那能看到外面的光，我就帶著軒軒（堂孫）從窗戶逃生。」

彭先生稱，在等待消防員救援時，他聽到房內不時有爆燃聲發出。「我們在那個地方也不是絕對安全的，一旦家裏有東西爆炸，根本沒有地方躲避。」於是他背起堂孫，並叮囑其抱緊自己，其後順著防盜窗從8樓爬到了7樓窗外相對安全的位置。

（綜合報道）