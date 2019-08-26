內媒揭北京郊區工廠暗藏地下賭場　注碼巨大有賭客一天輸八十萬元

據內媒《新京報》今日（26日）報道，北京郊區有多家地下賭場運作，這些地下賭場位置隱秘，甚至以「打游擊」方式營運。地下賭場的賭局注碼巨大，甚至有賭客一天輸掉七八十萬元（人民幣，下同）。

8月下旬，內媒記者暗訪的一處地下賭場，當時賭客圍坐在賭局前下注。（《新京報》）

報道指，僅在北京大興區及周邊，就有至少4家地下賭場。這些賭場開在偏遠的廠房內，連公安都找不到。賭場用專車接送賭客，周邊路口也有專人放哨，賭客都須經由熟客介紹才能進入賭場。一名地下賭場內部人員稱，類似的地下賭場在北京開了多家，互相競爭，有些甚至「開了一二十年」，碰到嚴查的時候，地下賭場就一天換一個地方「打游擊」。

地下賭場的賭博注碼巨大，內媒記者就在其中一家地下賭場看到有賭客一次兑換10萬元籌碼。在一場百家樂賭局裏，賭桌上動輒有了數萬元籌碼，經常有豪客甩出兩三萬元籌碼押注，其中一次賭桌上更有多達10萬元的押注籌碼。有些賭場一次賭局莊家能贏60萬元。

報道指，4家地下賭場幾乎每天都有數十人參與賭博，賭客大多來自北京，身份各異。一名常客稱，「沒一個贏錢的」，有人一天輸掉七八十萬元，也有人欠了賭場高利貸，甚至押上房、車換錢。地下賭場為了增加利潤，更會安排「內線」帶動賭博氣氛。「內線」會下大注引誘賭客追隨，並由此獲得分紅。

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