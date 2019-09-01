【有片】內地AI換臉軟件「ZAO」走紅　網民憂臉容遭不當利用

以「僅需一張照片，出演天下好戲」為賣點的AI換臉App「ZAO」近日在內地走紅。透過這款App，用戶僅需上傳一張照片，就能夠以自己的臉容替換入經典電影片段的角色，還可與朋友「合演」再分享至社交網絡。 不過，該App很快引發對私隱的憂慮，8月31日晚間，已有不少網民聚集在「ZAO」的官方微博，要求註銷帳號，並刪除面容資料。截至9月1日0時，「ZAO」在蘋果App store的評分由此前的4.6分降至2.2分。

內地換臉軟件「ZAO」走紅，但引發私隱疑慮。（網上圖片）

據悉，採用DeepFake技術的換臉軟件「ZAO - 逢臉造戲」8月30日正式上線，8月31日下午2時就在App Store的免費下載排名中躍居第2，其火爆程度可見一斑，但很快引發網民對於個人私隱安全的擔憂。

成人影片是DeepFake技術的最初用途

資料顯示，AI換臉術是一種基於人工智能的人體圖像合成技術。2017年底，這項技術首次在網上亮相，將一些明星的臉容換在成人影片的演員身上。由於這項技術的代碼開源，愈來愈多人開始製作類似影片。

內媒報道指，指紋、虹膜、人臉等生物識別資料是比身份證號碼、手機號碼更重要的個人私隱。內地央行科技司司長李偉今年7月曾表示，人臉是非常敏感的個人資料，一旦洩露會帶來非常大的影響。然而，「ZAO」用戶協議中卻要求：

用戶上傳發布內容後，意味着同意授予ZAO及其關聯公司以及ZAO用戶在全球範圍內完全免費、不可撤銷、永久、可轉授權和可再許可的權利，包括但不限於可以對用戶內容進行全部或部份的修改與編輯（如將短視頻中的人臉或者聲音換成另一個人的人臉或者聲音等）以及對修改前後的用戶內容進行信息網絡傳播以及《著作權法》規定的由著作權人享有的全部著作財產權利及鄰接權利。

上述協議遭到網民批評「太離譜了」、「簡直是霸王條款」。不願具名的安全專家則說，風險不是換臉，而是App是否遠程保儲存用戶的個人臉部照片，如果平台儲存或利用不當，很有可能被惡意利用，例如詐欺註冊等，給用戶造成損失。

有網民就在微博直指，用戶的手機號、面容等資訊被洩露，「過段時間就有可能你的支付寶被盜刷臉了？」「有手機號，有面部圖像，通過技術合成，犯罪分子可以替你和你的家人通話。」

不過有業內人士表示，用換臉軟件盜用支付系統在技術上並不可行。支付寶亦回應指，旗下「刷臉支付」採用「3D人臉識別技術」，在進行人臉識別前，會通過軟硬件結合的方式進行檢測，來判斷採集到的人臉是否由照片、影片或軟件模擬生成，能有效避免各種人臉偽造帶來的身份冒用情況。

（綜合報道）