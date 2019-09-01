【非洲豬瘟】廣西南寧今起推限量平價豬肉　每人每日限買1公斤

受非洲豬瘟疫情等因素影響，內地活豬供應緊張，豬肉價格持續攀升。多地政府早前紛紛宣布，從生產、供給和市場等方面採取措施平抑豬肉價格，包括優惠補貼等。 廣西南寧市今日（1日）開始推出限量平價豬肉，在當地10個市場設立定點攤位，售賣較市場均價低一成的平價豬肉，每人每日限買1公斤。

內地豬肉價格近期急漲。廣西南寧推出豬肉補貼，市民可限量購買平價豬肉。（視覺中國）

南寧發改委日前印發《關於實行豬肉價格臨時干預的通知》，決定自今日起實施豬肉價格臨時干預措施，每天上午9時起，在10個市場設定點攤位，限量限價銷售豬肉。每個攤位按市商務部門的規定，以低於前10日市場均價10%以上的價格，限量向市民銷售精瘦肉、前後腿肉、五花肉和排骨，每位消費者每日限購1公斤。

南寧發改委表示，此次對豬肉價格進行干預，且只限精瘦肉、五花肉、前後腿肉、排骨四個品種，是相關部門經過多方面綜合考慮而定，包括公眾對豬肉的需求和食用習慣、活豬的供應周期等。

南寧發改委又指，臨時干預期間限價豬肉的供應量，是根據南寧市前期市場需求量平均水平確定的。每個定點攤位供應1頭豬的肉量，供應量較為充足，市民可以按照日常需求正常購買，不需要囤貨、搶貨。此外，投放限價豬肉也將對豬肉市場價格產生積極的引導作用，預計短期內豬肉價格不會出現大幅波動，因此消費者即使購買按市場價格銷售的豬肉，價格差異也不會太大。

豬價急漲 多地政府推出補貼

早前報道，內地豬肉價格近期急漲，農業部本月23日公布數據顯示，豬肉批發價格比上個月上漲了26%，達到每公斤30.79元人民幣。多個省市紛紛打響「肉價保衛戰」，從生產、供給和市場等方面採取措施平抑豬肉價格。其中在福建莆田、廈門、明溪縣等地，由政府撥款給予差價補貼，讓當地居民限購補貼後的平價豬肉。