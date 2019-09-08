河南馬戲團老虎爬籠逃走後被警方捕獲　送到動物園時已死亡

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近日河南一個馬戲團在表演過程中，有老虎從籠子中逃脱。其後當地警方使用麻醉藥將脫逃的老虎擒獲，並送到動物園。

不過該隻老虎送到動物園時已經死亡，目前老虎屍體被動物園冷藏存放，具體死亡原因仍有待鑑定。

在河南原陽縣一家正在進行表演的馬戲團內，一隻老虎突然從數米高的鐵籠內攀爬逃出。（影片截圖）

老虎在粟米田地被捕獲。（《紅星新聞》）

據早前報道，網傳影片顯示，6日（上周五）夜晚，在河南原陽縣一家正在進行表演的馬戲團內，一隻老虎突然發狂從數米高的鐵籠內攀爬逃出，現場人群中傳出尖叫聲。因事發突然，當時籠內的馴養師試圖阻攔但並未奏效。

河南原陽縣政府7日（上周六）發通報稱，該隻老虎逃脱到附近的粟米田地。警方在當日早上10時許，使用麻醉藥將脫逃的老虎擒獲，事件並未造成人命傷亡。同日下午，原陽縣政府相關負責人又稱，老虎已被送往新鄉市動物園。

至8日（周日）上午，新鄉市動物園一名工作人員向內媒表示，這隻脫逃的老虎由於遭到車輛撞擊，可能造成了內傷，加之捕獲時使用麻醉藥等原因，送到動物園時已經死亡。工作人員又表示，目前老虎屍體已經冷藏，具體死亡原因有待上級部門進一步鑑定。

據悉，涉事馬戲團來自安徽，當晚演出時並未備案，兩名負責人目前已被警方刑事拘留。

（綜合報道）

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