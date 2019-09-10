江蘇雜貨店老闆沉迷打機　被同一小偷光顧十數次仍懵然不知

江蘇蘇州常熟市一雜貨店老闆，因沉迷玩網絡遊戲，毫不顧及店內情況。有小偷見狀，接連「光顧」十數次，偷走合共價值數萬元（人民幣，下同）的香煙。商店老闆一直懵然不知，直到半年後，他偶然間發現異樣才揭發事件。

丁男趁金老闆打機，在他的背後把煙偷走。（現代快報）

案中小偷姓丁，現年34歲，是常熟本地人。據他自述，今年2月一次偶然的機會，他發現雜貨店的金老闆平時只顧著玩遊戲，而且相當投入，常常幾個小時頭都不抬一下。即便有人買東西，金老闆也是照玩不誤，最多在結帳收款時，拿出一個手機供對方掃碼支付，他本人則仍然埋頭玩遊戲。

丁男見狀，認為是偷竊的好機會，便趁金老闆不備從櫃枱上拿走兩條香煙，包裹在衣服中帶走後，再到另一家雜貨店變賣套現。

即便有人買東西，金老闆也是照玩不誤，最多在結帳收款時，拿出一個手機供對方掃碼支付，他本人則仍然埋頭玩遊戲。（現代快報）

第一次犯案後，丁男表示有點忐忑不安，但眼見之後一點事情都沒有發生，便決定再次犯案。半年來，他不時用同一招數偷取店內的香煙，甚至連續數天「光顧」金老闆的雜貨店，下手次數達十數次，金老闆每天都懵然不知。

直到8月31日，金老闆發現店內的香煙好像少了，便查看監控錄像，才發現有人趁自己玩遊戲之際，將香煙偷走。經點算，被偷走的香煙價值達數萬元。金老闆馬上報警，警方到場調查後，很快就將丁男拘捕歸案。

目前，丁男因涉嫌盜竊罪，已被常熟市公安局刑事拘留。

（現代快報）