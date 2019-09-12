河南11歲男孩為捐骨髓救血癌父　暴食3個月增肥逾40磅

河南一名11歲男孩路子寬，為救罹患白血病（血癌）的父親，決定捐獻自己的骨髓及造血幹細胞，但由於體重未達標準，他進行為期3個月的「暴飲暴食」，甚至因此患上脂肪肝，好在最終成功增重逾40磅，並順利完成捐獻手術。

路子寬連續3個月暴飲暴食，成功增重逾40磅。（網上圖片）

路子寬的父親路炎衡7年前不幸患上白血病，幾年來一直靠藥物維持，但從去年8月份以來，他的身體每況愈下，病情靠吃藥已無法緩解，只能靠輸血維持，醫生建議盡快進行骨髓移植。經過檢查，全家人只有路子寬和路炎衡配型成功。

然而路炎衡卻不同意兒子捐贈，不斷地說要放棄治療，認為孩子的人生才剛剛開始，不能被拖累，但路子寬卻堅決要捐贈。不過，由於醫生向他表示，體重須達110磅的標準才能作為供者，路子寬便展開為期3個月的增肥計劃，每日吃5餐，每餐飯量為「1大盆紅燒肉，煎煮炒雞蛋，1大杯牛奶」，從今年3月時的66磅，歷經3個多月終於達到要求。

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路子寬明白暴飲暴食會影響健康，平日即使吃到嘔，飽到徹夜難眠都沒辦法，「爸爸以前是家裏男子漢，現在生病了需要我來做小男子漢」。不過，他每日「暴飲暴食」的動力就是早上稱重，只要看到體重上升，就感到距離救父親又近一步。父親路炎衡的微博，記錄着兒子變胖的過程，從體重增長到穿不下衣服，到走路時大腿的肉被磨爛。

路炎衡在周一（9日）生日當天採集骨髓，他在微信朋友圈發文稱，兒子送給他一個珍貴無比的生日禮物，「感謝兒子為我付出的一切」。路子寬看後說：「我送給我爸的生日禮物是骨髓。」路子寬在醫院進行骨髓捐獻後，骨髓當日被移植進路炎衡體內。路子寬周二（10日）又為父親捐獻造血幹細胞，等待半年的救父願望終於得到實現。

男孩路子寬「增肥救父」的故事被報道後，網民紛紛表達讚許：

－路子寬，以後的路子一定會寬的！

－父親給了兒子生命，兒子給了父親重啟生命的種子

－成功的家教，孩子和家長都好棒！願早日康復！

（綜合報道）