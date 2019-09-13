【國慶70周年】習近平參觀北京香山革命紀念地　回顧中共建國歷史

慶祝中華人民共和國70周年前夕，國家主席習近平周三（12日）專程到北京香山革命紀念地，瞻仰雙清別墅、來青軒等革命舊址，又參觀香山革命紀念館，觀看《為新中國奠基》主題展覽。 據內地官媒報道，習近平此行是回顧「中國共產黨領導中國人民奪取全國勝利和黨中央籌建中華人民共和國的光輝歷史，緬懷毛澤東同志等老一輩革命家的豐功偉績」，期間更有發表重要講話，強調全黨全國各族人民要緊密團結起來，「不忘初心、牢記使命，鋭意進取、開拓創新，沿著中國特色社會主義道路，滿懷信心繼續把新中國鞏固好、發展好，為實現『兩個一百年』奮鬥目標、實現中華民族偉大復興中國夢而不懈奮鬥」。

習近平瞻仰雙清別墅。（新華社）

報道指，習近平從中南海乘車到北京西郊香山公園內的香山革命紀念地視察，首先到雙清別墅，瞻仰毛澤東當年辦公居住的地方。習近平其後步行來到不遠處的來青軒，瞻仰朱德、劉少奇、周恩來、任弼時的辦公居住地，「同大家一起緬懷老一輩革命家當年在香山工作生活情況」。

離開來青軒後，習近平就到香山腳下的香山革命紀念館，參觀《為新中國奠基—中共中央在北京香山》主題展覽，認真聽取每一個單元的講解，並駐足觀看《開國大典》等紀錄片，期間不時大家交流，回顧當年的歷史細節。

習近平在香山革命紀念館參觀主題展覽並發表重要講話。（新華社）

參觀結束時，習近平在紀念館序廳發表重要講話，指出中共在北京香山雖然只有半年時間，「但這裏是我們黨領導解放戰爭走向全國勝利、新民主主義革命取得偉大勝利的總指揮部，是中國革命重心從農村轉向城市的重要標誌，在中國共產黨歷史、中華人民共和國歷史上具有非常重要的地位。」習近平強調，緬懷該段歷史就是要繼承和發揚老一輩革命家「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」的革命到底精神，堅持立黨為公、執政為民的革命情懷，以及謙虛謹慎、不驕不躁、艱苦奮鬥的優良作風，「歷史充分證明，中國共產黨和中國人民不僅善於打破一個舊世界，而且善於建設一個新世界。展望未來，中國的發展前景無限美好。」

（新華社）