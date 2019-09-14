擬組金融財經類傳媒集團　官媒《人民日報》：目標成為《彭博社》

內地官媒《人民日報》有新搞作！人民日報社主管主辦的《國際金融報》周五（13日）在官網及官方微信公眾號等平台宣布消息，指《人民日報》正謀劃組建金融財經類傳媒集團。

相關消息介紹，該集團計劃以位於深圳的證券時報系資源為基礎，「經過26年的發展，證券時報系目前已擁有《證券時報》、《國際金融報》、《中國基金報》、《期貨日報》、《新財富》雜誌、全景網等多家核心傳媒企業，以及證券時報網、券商中國、e公司、數據寶等幾大有影響力的新媒體，實現了對股票、基金、券商、期貨、創業企業等資本市場各領域的垂直細分布局」。

《人民日報》正謀劃組建金融財經類傳媒集團。（視覺中國）

消息亦稱《人民日報》是中國最具影響力的媒體，並一直有打造一個有實力和話語權的金融財經類傳媒集團的願望，更明言目標是總部位於美國紐約的《彭博社》等此類國際知名財經媒體，「而要完成這項任務，最合適的平台無疑是一直在進行集團化探索又立足於金融財經領域的證券時報系」。

消息在最後指出，近年來財經傳媒行業競爭日趨激烈，集團化發展已成為部分主流財經媒體重構商業模式、實現轉型升級的重要舉措，「在此背景下，人民日報打造金融財經類傳媒集團，也就水到渠成、瓜熟蒂落了」。

（國際金融報）