iPhone 11內地熱賣　京東極速售罄　天貓一分鐘成交額突破億元

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美國蘋果公司日前最新推出的iPhone 11系列，全球同步在上週五（13日）開始預售。

其中，預售在中國內地成績驕人，例如網購平台京東的預售量較去年增長達480%，天貓更是預售當晚僅一分鐘成交額就突破一億元（人民幣．下同）。

iPhone 11的價格親民，只需5499元人民幣起，在中國內地預售量驚人。（視覺中國）

綜合內地傳媒報道，京東在晚上8時01分正式開始預售後，僅僅5分鐘，iPhone 11 Pro全部型號就已售罄。最受歡迎的是新增的「暗夜綠」（Midnight Green），其次就是黑色及紫色的iPhone 11。暗夜綠色的iPhone 11 Pro在天貓更是極其搶手，致官方旗艦店要連夜4次補貨。

有報告分析，與美國市場相比，iPhone 11在中國需求強勁的原因有三，一是不少仍然使用iPhone 6、iPhone 6s或iPhone 7系列舊機的消費者，iPhone 11是不錯的升級選擇，加上售價降至5499元人民幣起，且有24個月免息分期付款，大大降低入手門檻。

另一方面，雖然業界普遍認為，新iPhone不支援5G是一大弊病，但與上一代相比價格較親民。有業內人士亦認為，即使新iPhone未有5G，但許多消費者都心知肚明5G技術仍然未熟，故5000多元的價格有相當吸引力，銷量暢旺。

（綜合報道）

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