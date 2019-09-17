網傳情侶玉龍雪山殉情　男跳崖後女轉身離開　官方：男子獨自前往

內地網絡熱傳16日下午，有一對情侶前往玉龍雪山相約殉情，男子跳崖後女子默默轉身離開。不過，玉龍雪山景區管委會晚上10時多發布通報，否認「殉情」說法，指死亡男子是獨自前往跳崖。

網傳（影片截圖）

景區管委會稱，16日13時16分左右，在玉龍雪山冰川公園上部站觀景平台遊覽棧道，有一男子不顧安全警示自行翻越棧道護欄及安全防護網，跳入懸崖。事件發生後，玉龍雪山管委會啟動應急預案，會同公安、消防等部門組織協調60餘人的隊伍開展救援工作。

通報指出，救援隊伍到達懸崖底部後，經救援人員和醫務人員現場確認，跳崖男子已無生命限跡象。經警方初步調查，跳崖的24歲武姓男子是貴州省清鎮市人，於當日上午9時獨自一人從貴陽乘機抵達麗江後，獨自前往玉龍雪山冰川公園。

通報指，警方目前已與家屬取得聯繫，相關調查處置工作正在進行中。

（綜合報道）

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