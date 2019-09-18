【藝術嘅嘢】用裸模教寫生被批低俗　四川美術學院院長：不可思議

內地網絡日前流傳一組四川美術學院院長示範人體寫生的課堂照片，引發一些網民對「是否應該畫裸體」話題的激烈討論，有不少人指責學校和院長使用裸體模特寫生是「傷風敗俗」的行為。 面對爭議，當事院長龐茂琨周二（17日）回應道，沒想到正常的授課行為會引發這麼大的波瀾，人體寫生中使用人體模特是國家允許且合規科學的，也是全球範圍內美術院校普遍的方式。

內地網絡日前流傳一組四川美術學院院長示範人體寫生的課堂照片。（微博截圖）

事緣14日微博用戶「@藝術物語」上傳一組美術院校教授人體寫生的課堂教學照片，稱這是四川美術學院院長龐茂琨在向學生親自寫生示範，讚歎其畫技高超。不過，網民評論卻着重討論「該不該畫裸體」，質疑美術學院使用裸模「有傷風化」。17日，「美術院校示範人體寫生引爭議」的話題登上微博熱搜榜排行第8位。

對於近日網民對事件的討論，當事人龐茂琨院長感到不可思議，「這個事沒必要大驚小怪。」強調學生上人體素描課時對模特的態度是尊重的，畫人體是為了讓學生研究人體的構造，是將對方當成一個靜物、一個對象在研究，沒有網民所說的那種「邪念」，感慨中國美術教育的普及還任重道遠。

據悉，目前龐茂琨並未受爭議影響，仍在給學生正常授課，他認為這些網民的討論相當無聊，「專業人士對這種心態才感到不可思議，這些人才是美盲，我們在美育（普及）上任重道遠。」

亦有美術生發言指，「美術生看裸體就跟醫生看裸體一樣，專業性懂嗎？不知道都是些什麼人腦子裡都在想什麼呢？」表示在上人體寫生課第一課的時候，老師就告訴過大家要對模特報以尊重的心。

網民熱議：

－請那些崇洋媚外的攜全家女性脱光，到到龐院長學院報到

－有些人怕是在封建社會還沒出來？

－思想骯髒的人，看什麼都髒

－時代在前行，觀念乃守舊！其實不少人乃假正經！