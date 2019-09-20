【年薪26萬】深圳龍華區超豪請中小學教師　免筆試大學畢業可申請

內地應屆畢業生追求的高薪厚職機會來了！深圳龍華區教育局日前在官方微信公眾號發表招聘文章，計劃招聘400名公辦中小學教師，大學畢業的年薪是26萬元（人民幣．下同），不但包含「五險一金」、全年165日以上有薪休假，更是屬於「事業單位正式編制」、有深圳戶籍，以及能優先申請人才住房、長租公寓。 局方在招聘廣告中形容，如此的條件是「有點錢、有點閒、有尊嚴不是夢」。

招聘文章介紹，龍華區是深圳地理中心和中軸城區，是廣東省的「十強區」，「這裏在爭當建設中國特色社會主義先行示範區尖兵，這裏在助力深圳建成全球標桿城市、現代化國際化創新型城市，這裏擁有粵港澳大瀛區特大型綜合交通樞紐—深圳北站，與廣州構成『半小時生活圈』，與武漢、廈門構成『4小時生活圈』」。

文章表明，招聘待遇「領跑全國」，大學畢業生的年薪為26萬元以上，研究生更可達28萬元以上，全日制博士會額外再獎勵20萬元，優秀畢業生則會獎勵3萬元至8萬元。最重要是，招聘對象是全日制普通院校2020年的應屆畢業生，「非師範專業、無教師資格證也可以報考」、「無筆試、只面試」。

值得一提是，所謂「事業單位正式編制」，事業單位是指利用國有資產舉辦的社會服務組織，成為其中的正式編制員工，性質上已相當接近公務員。

以年薪20萬元以上招聘應屆畢業生擔任中小學教師，已是深圳多區的「標配」。（視覺中國）

事實上，以年薪20萬元以上招聘應屆畢業生擔任中小學教師，已是深圳多區的「標配」。有內地傳媒發現，深圳鹽田區在5月赴北京招聘20名中小學教師，當時已表明首年收入税前約29萬元，甚至可申請「畢業生到崗獎勵經費」，博士每人3萬元，碩士每人2.5萬元，學生每人1.5萬元。

（綜合報道）