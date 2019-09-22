【有片】在保育室生活兩月後　中國首隻複製貓「大蒜」回主人家

中國首隻複製貓（內地稱「克隆貓」）「大蒜」出生兩個月後，在20日（上周五）正式交付到主人黃雨手中。 「大蒜」是一隻經代孕貓自然分娩的英國短毛貓，與被複製的貓同名。主人黃雨為了紀念一隻過世的寵物貓，選擇了花費25萬元人民幣來複製牠。

複製貓「大蒜」（上）和貓媽媽。（希諾谷公司微信公眾號）

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今年1月9日，居住在溫州的黃雨向北京希諾谷生物科技有限公司（以下簡稱希諾谷公司）提出複製過世的寵物貓「大蒜」。7月21日，複製「大蒜」出生。在希諾谷公司保育室生活了兩個月後，「大蒜」和牠的代孕媽媽從北京來到溫州黃雨的家。

希諾谷公司副總經理王奕寧表示，這兩個月「大蒜」母乳喂養、身體健康，跟著貓媽媽學會了用貓砂、梳理毛髮，建立了較良好的生活習慣。

剛到新家的「大蒜」，首次置身全新的環境，毫無懼意。牠淺嚐輒止地品品清水，意猶未盡地嚐嚐貓糧，來回穿梭，靈捷自如。

黃雨表示：「牠有些地方和以前的『大蒜』很像！比如，活潑好動、不怕人；比如，吃東西時都比較用力。」黃雨稱：「也有不像的地方，就是下巴上的黑塊沒有了。」黃雨又說，他對「大蒜」最大的期待，就是希望牠的性格，能跟以前的「大蒜」越來越像。

（《紅星新聞》）