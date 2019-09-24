酒駕刑拘獲釋後看守所門口放炮仗　滇男涉尋釁滋事再被拘留14日

雲南楚雄一名黃姓男子早前因酒駕被刑拘，他日前獲釋後竟突發奇想，邀請焦姓朋友前往看守所門口放炮仗慶祝，引發執勤的武警拉響警報，朋友聽到警報後逃跑。 不過，黃男卻繼續留下並燃放4串炮仗，最後被武警抓獲，並被依尋釁滋事行政拘留14日。其焦姓朋友則被拘7日。

黃姓男子被處以行政拘留14日。（電視截圖）

據深圳電視台都市頻道周一（23日）報道，黃男此前因酒駕被刑事拘留1個月，9月18日上午被武定縣看守所刑滿釋放。釋放當日中午，黃男邀約焦姓朋友等人吃飯慶祝釋放，兩人還一起去買炮仗，計劃等到晚上天黑後，到武定縣看守所門口放炮仗。

當夜兩人驅車抵達看守所，下車後在看守所門前遊蕩並大聲喧嘩，被看守所站崗執勤的武警發現，站崗哨兵喊話警告要他們離開並拉響警報。焦姓朋友聽到警報後就開車逃離，但黃男卻無所畏懼地繼續留下，並燃放4串炮仗，隨後欲開車逃跑，但被迅速趕來的10多名武警圍堵抓獲。

最終，黃男被依尋釁滋事行政拘留14日。其焦姓朋友則被拘7日。

黃姓男子的做法令網民議論紛紛：