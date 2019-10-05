【帝吧出征】內地網民湧港媒及外媒洗版留言　稱要消除對中國偏見

內地多個網民組織「帝吧」、「China後援團」、「飯圈女孩」等在國慶70周年前夕（9月30日），在網上發起聲稱是「向世界介紹真正的中國」、「民間網絡外交」的大規模洗版行動，目標對象是香港《蘋果日報》、歌手何韻詩、香港眾志秘書長黃之鋒等的社交媒體帳號，甚至連美國《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《CNN》、英國《BBC》等外國傳媒都不能倖免。

據內地傳媒報道，該些網民是要「以他們的方式向祖國獻禮」。洗版行動的發起人是帝吧，其於上週六（9月28日）在官方微博發布「出征檄文」。內容大意是希望通過民間網民的交流，向外國網民介紹各種中國的美食、美景，以及中國人取得的成就和真實的生活狀態，以求批駁並消除部分外媒和所謂「反華勢力」種種關於中國的偏見和謠言，破除對中國的「妖魔化」，「讓世界一同見證祖國的強大」。但由於洗版行動極其滋擾，受影響的社交媒體帳號隨後都有針對性刪除留言及封鎖涉事的帳號。

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從相關截圖所見，內地網民以留言及貼圖的形式展開洗版行動，例如在《紐約時報中文網》的Facebook帳號，內地網民貼上大量中國美食或美景的圖片；在《BBC中文網》的Facebook帳號，亦有大量慶祝國慶70周年的留言。在《蘋果日報》Facebook帳號，在當天的其中一個直播中，更有多達36.8萬個留言。

（綜合報道）