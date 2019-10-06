【十一黃金周】湖南小龍蝦店輪籌兩萬個　網民：排3日仍未食到

正值十一國慶黃金周，內地多處景點迫爆，食肆人山人海。在湖南長沙一家「網紅」小龍蝦店，就稱其輪籌已接近20000桌。有網民更表示，自己「來了3天，排了3天，還是沒吃上」。

10月4日晚，超級文和友微信公眾號發文稱，長沙海信廣場分店當天取號已接近20000桌顧客。（網上圖片）

該網紅小龍蝦店名為「超級文和友」，屬連鎖品牌，在內地設有多家分店，一直有極高人氣。10月4日晚，超級文和友微信公眾號發文稱，長沙海信廣場分店當天取號已接近20000桌顧客，呼籲還在路上的食客先選擇別的地方遊覽，並對此表示歉意，又指「為了不浪費大家的時間，你可以邊遊覽長沙，邊排隊噢。」

據了解，在今年國慶前夕的9月28日，文和友海信廣場店的擴張工程完畢，面積從5000平方米擴大到2萬平方米，但人潮壓力仍然極大。「輪籌兩萬個」的消息一出，除了引起不少網民討論，亦有食客表示，自己「來了3天，排了3天，還是沒吃上」。

為什麼那麼受歡迎？原來除了食物，「超級文和友」海信廣場店在裝修方面下了不少功夫。有食客指出，土味紅磚房、霓虹燈牌、老式錄音機，老長沙社區情景再現，店內建造一個80年代的長沙「老城」，這是吸引他的地方。

網民熱議：

－來了3天，排了3天，還是沒吃上。

－作為一個湖南人，我表示我沒去過，我也沒這個閒工夫去排隊。

－吃了他家的飯可以渡劫昇仙？

－有外賣嗎？幹嘛非去店裡吃？

（網易／瀟湘晨報）