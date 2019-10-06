常玉晚年鉅作「曲腿裸女」1.98億港元成交　破個人拍賣紀錄

傳奇畫家常玉的晚年鉅作「曲腿裸女」，昨日在香港蘇富比（Sotheby's）現代藝術晚間拍賣會上，以大約1.98億港元（包括買家傭金）成交。 「曲腿裸女」由此超越2011年「五裸女」的1.28億港元，創下常玉個人作品的拍賣價新紀錄。

「曲腿裸女」以約1.98億港元（包括買家傭金）成交。（網上圖片）

蘇富比官網介紹，《曲腿裸女》誕生於1965年4月，是常玉最後一件裸女作品，堪稱其人生終極鉅作。藝術家將大自然之雄奇造化寓於人體，亦將人類身體之美接引宇宙，以東方山水美學重新演繹西方經典，創寫曠世無雙之女性豐姿。

同時，本畫亦是畫家最具代表性的藝術豐碑：其不僅被常玉選用於最後一次個展的邀請函封面，更常見於藝術家油畫全集及其他重要出版，誠為經典中之經典。

在此畫背後，常玉在畫作上落款、標年代，並寫下這句話：「如果在當其時不遭窮困，勤於作畫，不致等到今日始成，則早到成熟期矣，萬歎。特此作記，時在一九六五四月。」

常玉是著名法國華裔畫家，本名常有書。（資料圖片）

常玉是著名法國華裔畫家，本名常有書。1895年出生（亦有指1901年生）於中國四川南充市。上世紀20年代初期，在五四運動掀起的熱潮下，他加入第一批遠赴歐洲深造的中國藝術家行列。在巴黎落腳後，常玉隨即融入當時極富藝術氣息的生活方式。至1966年辭世，他大致都住在巴黎，僅數次短期回中國，亦曾居留美國紐約生活兩年。

1965年12月17日，常玉迎來他人生最後一次個展。開幕當晚，中外好友歡聚一堂，包括潘玉良、趙無極、朱德群及席德進等。常玉在此次展覽之後數月即因意外撒手人寰；誕生於1965年4月的「曲腿裸女」便成其人生終極之作。