【垃圾分類】深圳下月起實施　獎金激勵市民最高可獲千元

深圳即將於11月1日起實施垃圾分類辦法，為激勵市民，將會採用通報表揚為主，資金補助為輔的方式。垃圾分類成效顯着的單位、住宅區、家庭、個人都會有激勵補助資金，總金額更高達9375萬元（人民幣．下同）。

被認定為「生活垃圾分類積極個人」，均可獲得通報表揚並補助資金1000元，同時相關資料會納入市民文明誠信分採集目錄。（視覺中國）

據介紹，深圳市各區財政每年按指定額度安排生活垃圾分類激勵補助資金，例如福田區是1152.5萬元、羅湖區是806萬元、南山區是940.5萬元等。此外，深圳市財政每年安排生活垃圾分類激勵補助資金最高限額為3125萬元，採用「以獎代補」的方式，按照上述各區每年實際撥付的生活垃圾分類激勵補助資金的50%，對各區予以經費補貼。換言之，各區財政加上市財政，政府每年合共提供9375萬元的補助資金。

生活垃圾分類做得好將會獲得獎金，其中積極踐行生活垃圾分類且成效顯著的個人，包括生活垃圾分類督導員、志願者、教師，以及從事生活垃圾分類工作的其他人員，被認定為「生活垃圾分類積極個人」，均可獲得通報表揚並補助資金1000元，同時相關資料會納入市民文明誠信分採集目錄。

深圳的生活垃圾，按照「可回收物」、「廚餘垃圾」、「有害垃圾」和「其他垃圾」進行分類。視覺中國）

深圳的生活垃圾，按照「可回收物」、「廚餘垃圾」、「有害垃圾」和「其他垃圾」進行分類，可回收物包括有適宜回收和資源利用的廢棄物，例如廢棄的玻璃、金屬、塑料、紙類、織物、傢俱、電器電子產品和年花年桔等；廚餘垃圾是指家庭、個人產生的易腐性垃圾，例如剩菜、剩飯、菜葉、果皮、蛋殼、茶渣、湯渣、骨頭、廢棄食物以及廚房下角料等；有害垃圾是指對人體健康或者自然環境造成直接或者潛在危害，且應當專門處理的廢棄物，例如廢電池、廢熒光燈管等；至於其他垃圾則是除以上三類垃圾之外的其他生活垃圾，例如紙尿片、塵土、煙頭、一次性快餐盒、破損花盆及碗碟、牆紙等。

（綜合報道）