【NBA風波】中體體育員工稱支持「火箭隊」　公司急發聲明道歉

美國NBA侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）的言論，所引發的風波愈演愈烈，至今更已有至少11間中國品牌公開宣布中止或暫停與NBA的合作。 與此同時，中體體育公司一名邱姓員工被發現在網上發文稱「還是會繼續支持火箭隊」，中體體育隨即發聲明道歉。

邱男在朋友圈上發文指，「無論你們怎麼詆毀他們（火箭隊），畢竟他們是我從小的信仰，他們一次次慘痛失敗但又一次次爬起來向夢想挑戰，激勵了我無數次奮鬥的日日夜夜。謝謝你，武藏，小次郎，喵喵怪」，並附上一張日本動漫畫作品《寵物小精靈》中火箭兵團的合照，以及官媒《央視新聞》報道終止轉播NBA賽事的新聞。

中體體育在聲明中指，邱男在朋友圈發表不當言論，已對其嚴肅批評教育，邱男亦已認識到言論的不當之處，並作出深刻反省檢討。邱男其後亦發布致歉信，澄清所謂的「火箭隊」並非涉事的侯斯頓火箭隊，而是《寵物小精靈》的火箭兵團（內地同樣譯作火箭隊），「本人本意是希望以無傷大雅的幽默文案以娛樂大家」。

此外，中體體育總裁任志剛亦有發文，指代表公司全體員工對社會各界致以最誠摯的歉意，今後會加強企業文化建設，「讓每一位員工都成為政治立場堅定、身體素質過硬的新時代的奮鬥者」。

總部設於廣州的中體體育有限責任公司，是華南地區的城市體育品牌運營商，業務涵蓋賽事運營、運動服務、周邊產業開發，以城市馬拉松為核心業務。

（綜合報道）