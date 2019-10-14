【慎入】惠州漢耳朵痛癢有怪聲　醫生竟夾出一窩10多隻曱甴

惠州一名男子10月2日到醫院就診，稱右耳痛癢不止，還出現莫名的怪聲。醫生用內窺鏡檢查，竟發現有大大小小十幾隻曱甴（內地稱蟑螂），醫生趕緊夾出所有曱甴，所幸男子的鼓膜完好無損。

醫生花了半個小時，為男子夾出10多隻曱甴。（影片截圖）

內媒報道指，當時男子神情慌張地喊著：「醫生，醫生，快救救我，我耳朵進蟑螂了！」醫生檢查後也嚇了一跳，發現男子耳朵裏面果然有一隻大曱甴，還有十多隻小曱甴。經內窺鏡的光源一照，小曱甴爬得更快。

據醫生判斷，母曱甴應該是在爬入男子的耳朵之後才產下了10多隻小曱甴。醫生花了半個小時夾出曱甴後，為男子的耳朵清理和治療，最後男子才放心回家。男子表示，自己平時有吃零食的習慣，常會將沒吃完的零食放在床頭或床邊。或許是因為這樣，吸引曱甴尋找食物時竄進了耳朵。

醫生夾出所有曱甴，所幸男子的鼓膜完好無損。（影片截圖）

醫生提醒稱，每年夏天曱甴都比較活躍，要注意個人衛生，不要在床上擺放或吃零食；如發現有昆蟲進入耳朵，不要嘗試自行取出，應盡快到醫院求醫。

此事引來網友熱議，紛紛驚呼「太噁心了」，「天，蟑螂怎麼會鑽到耳朵裏」、「最怕蟑螂了」、「小時候最怕的事終於發生了」、「嗚嗚嗚嗚嗚嗚這種新聞太可怕了」。

（綜合報道）