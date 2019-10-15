環境優雅不收費　杭州商場廁所成打卡勝地　網紅霸佔擺拍惹民怨

浙江杭州市一間商場的廁所由於環境優雅、不收費，日前竟成為打卡勝地，持續有「網紅」前去霸佔擺拍。人多時，盥洗盆和地面都堆滿衣物和雜物，彷彿成為網紅們的辦公室，引起民眾和商場清潔工的不滿。商場方面則表示無奈，只能盡力勸導，無法驅趕顧客。

內媒實地探訪這間傳說中的豪華廁所，發現有女孩在這間廁所相互拍照，地上擺著數個裝衣服的大袋子，枱面和地面亦放置衣服、鞋子等物。有女孩告訴記者，她們是時裝店店員，拍攝的是秋冬裝，有毛衣、外套等，因為換季推出新品，所以來這裏拍攝。

另一位女生說，她們也是開實體店的，「因為這裏環境好，又不收錢，所以到這裏來拍照。」雖然可以去付費基地拍照，但由於換裝等問題很不方便，而且要拍攝的服裝並不多，所以選擇來這間廁所拍攝。

+ 5 + 4 + 3

商場許多店家都表示，經常能見到這些拍照的女孩，「有時候人多，有時候人少，不一定的。」負責廁所清潔的吳女士說，「都是化好妝來的，一般就換衣服，拍照。」她還見過最多3、4組人同時拍照，「有的時候，洗手間從這裏到那裏，全都是她們帶來的東西，走都走不了。」

至於女孩們出沒的時間，吳女士表示不確定，有的人商場一開門就來，有的人下午才來，還有晚上來拍照的，有些人衣服少拍得快，「有的1個多小時拍完就走，有的人貨多，3、4個袋子，鞋子帽子甚麼都有，要拍好幾個小時。」吳女士一般會建議她們不要佔用坐凳，儘可能留給有需要的顧客。

擺拍帶來的垃圾令清潔人員倍感苦惱。（網上圖片）

留遍地垃圾難清理

最讓吳女士苦惱的，是女孩們留下的大堆垃圾。例如地上散落的衣服吊牌、標籤、貼紙，有的甚至粘在地上難以清潔，「半天摳不起來」。而秋冬衣物的絨毛則更添麻煩，「到處都是小毛毛，有些毛衣很會掉毛。看看沒什麼，毛巾一擦，全是髒的。滿地的毛，我們又不允許用海綿拖把，只能用毛巾擦，毛巾都洗不乾淨。」

報道引發內地網民熱議，不少人指出，佔用洗手間、育嬰室換裝等現象在各地商場並不鮮見，有網民認為拍攝完只要打掃乾淨就可以，呼籲大家包容理解，另有人批評這種現象是佔用公共資源，商場應派員糾察。

網民熱議：

無所謂吧，有小姐姐在我店門口拍照我都挺開心的，不影響如廁 高端商場，低端顧客 茅房也網紅 什麼文化 原來那些網紅的高端照片就是這麼來的 至少在不影響別人的情況下做這些事，畢竟是公眾場所

（綜合報道）