涉組織賣淫等罪被判無期　東莞「太子輝」申訴遭駁回

中國裁判文書網近日披露，廣東東莞太子酒店老闆梁耀輝因犯組織賣淫罪等被判無期後，不服判決申訴至廣東高法。2019年7月26日，其申訴被駁回。

綜合媒體10月16日報道，綽號「太子輝」的梁耀輝在東莞勢力強大，據坊間傳言，甚至東莞原市委書記劉志庚，私下以對其「哥」相稱。

2017年8月11日，梁耀輝被東莞市中院以犯組織賣淫、串通投標、單位行賄三宗罪，判處無期徒刑，並沒收全部財產。

綽號「太子輝」的梁耀輝。（資料圖片）

檢方起訴書顯示，從2004年開始，太子酒店桑拿中心逐步成為一個大規模提供賣淫活動的場所，組織所謂的「桑拿技師」賣淫，其中包括多名未成年少女，從中賺取利潤。此後逐漸發展成為一大規模賣淫的場所。

經司法審計，2013年，太子酒店桑拿中心的非法收入高達4,870萬元人民幣（1元人民幣約合0.141美元），全年組織賣淫人次多達101,871次。

2015年6月11日，周永康被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人財產。（VCG）

資料顯示，梁耀輝出生於1967年，東莞市黃江鎮人。1995年，梁耀輝投資建造了東莞太子酒店，東莞人稱他為「太子輝」。

據悉，梁耀輝還涉足石油行業，2014年2月10日，有媒體報道指梁耀輝到國外投資油井。據稱，在哈薩克，梁耀輝擁有10座油井。

有港媒曾報道，中國公司獲得了哈薩克境內四分之一石油開採權。在協調各方及促成合同簽約方面，周永康都參與其中。

此外，作為太子酒店董事長的梁耀輝還進入政界。他曾是第十二屆全國人大代表。太子酒店桑拿中心的賣淫活動被曝光後，梁耀輝的人大代表資格被終止。