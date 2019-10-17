【打擊詐騙】中緬邊境微信遭封？　公安部：新增多個申請解封途徑

周一（14日）起，內地陸續有網民反映其微信、QQ、支付寶等賬戶被封禁，其中微信提示的封禁原因為「國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室通報封停」等。

公安部刑偵局在周二（15日）確認，帳號封停是因為針對中緬邊境地區電訊網絡詐騙犯罪活動正在組織開展專項打擊行動，對緬北部份電信網絡詐騙活動嚴重區域的QQ、微信、支付寶、POS機等社交和支付賬戶採取封停措施。



而對於當地民眾遭誤封禁帳號的情況，公安部亦公布了14個受理解除封禁的電話號碼。為盡快甄別並解禁被誤封的帳號，公安部周三（16日）再公布14個受理號碼，並新增短訊、電郵等申請渠道。

公安部指出，截至目前已提供28個電話號碼，以便民眾致電申請解封帳號。 另外，公安部還新增4個電話號碼，用於公眾透過短訊申請解鎖帳號。用戶申請解封，可向這些號碼發送短訊「1、姓名；2、身份證號碼；3、職業；4、聯繫方式；5、QQ號碼；6、微信號；7、是否前往緬甸；8、境外位置；9、出入境證件號碼；10、出入境時間段；11、出境原因；12、申請解封理由」。

此外，公安部還新增1個電郵，用於公眾申請解封帳號，只需從雲南普洱警方的微信公眾號下載《QQ、微信申請解封信息登記表》和《支付寶帳號申請解封信息登記表》，在填寫相關資料後發送至該電郵地址。

（綜合報道）