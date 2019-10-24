演員江一燕獲美建築大師獎？　網民踢爆：她只是獲獎建築業主

近日，內地女演員江一燕在微博發文稱她獲得美國建築大師獎（Architecture Master Prize），配圖顯示她身穿一襲黑色長裙現身頒獎現場。然而事件卻引發質疑，登上微博熱搜。 許多網民指出，江一燕其實只是獲獎建築的業主，又翻出江一燕多年來透過「跨界」炒作，獲得攝影獎、「明星公民大獎」乃至「中國好人榜」等。

資料顯示，江一燕1983年出生，畢業於北京電影學院，曾因參演電影《消失的子彈》提名第32屆香港金像獎最佳女配角。她除了演員的身份，還有「音樂創作人、寫作者、攝影愛好者、山區支教老師」等，經常用微博分享自己在各地支教的照片，還舉辦過攝影展，出過書，發過唱片。

10月22日，江一燕在微博中聲稱，其工作室和住宅獲得美國建築師大獎的室內、建築、園林3個獎項。又指大獎參與者是2018、2019兩屆獲獎者，其團隊是獲得2018年度的獎項，「第一次參與設計、跨界建築，謝謝陪我一起執著的我們的Team」。

消息一出，多家傳媒開始爭相報道：「全能才女！江一燕榮獲美國建築大師獎，還會攝影寫作太優秀」、「江一燕獲美國建築大師獎，繼攝影後又解鎖新身份，網友：業餘做了個演員」……然而，江一燕的微博評論區卻遭遇輿論反噬，被數十萬網民留言嘲諷。

原來，江一燕獲獎挑動了建築行業的神經。有網民指出，「江一燕並不是建築的設計師，只是作為屋主跑去拿獎，微博還避重就輕不提自己到底做了哪些貢獻，實在不合適」。還有網民稱該獎的含金量並不高。

▼ 江一燕獲獎建築位於北京。

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據悉，2018年該獎名單共有42個獎項類別、超過280件獲獎作品。江一燕獲獎建築「Lj Villa」是住宅建築類（Residential Architecture）的25件獲獎作品，署名設計師為Thore Garbers，設計團隊還包括江一燕等4人。

在介紹該建築的短片中，江一燕只是表示，從最初看上這個位置到現在已經6年，中間請了5任設計師，最後確定了這位德國的設計師，「他跟我的想法已經高度契合，最終呈現出來的，主要是我跟他一起的想法。」對此，網民質疑，「屋主提出設計要求，算是參與設計嗎？」

內媒《新京報》指出，該建築應為設計者Thore Garbers創造性的勞動成果。目前，世界各國的通行辦法是給予設計師著作權保護，江一燕可以以業主的角色，在項目中作為甲方提出一些想法和建議讓設計師完成，但除非合同規定，在建築行業，業主並不是設計團隊的一員。

網民指江一燕一直靠「跨界」賺取人氣。（微博）

據了解，美國建築大師獎由伊朗裔藝術家Hossein Farmani於美國創立，「為全球建築和設計行業樹立新的標竿」。其官方網頁介紹稱，該獎在建築、室內及景觀設計3個面向，從全球範圍內評選出最具創造力與創新性的設計，以推動鑑賞世界各地優質建築設計。

江一燕22日晚發微博反駁，批評網民「不分青紅皂白的給予他們認為的和不平衡的」，又指「我比較讓人想像不到是去領獎的。畢竟我長的確實比較像頒獎嘉賓。在2018年收到獲獎通知時也只是和團隊分享了一下喜悅。」她還強調自己曾去巴塞羅那學習參觀高第（Antoni Gaudí）的建築。

（綜合報道）

▼ 江一燕經常出現在發布會、頒獎典禮等各種場合。