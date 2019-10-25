【北京大興機場】將全國率先用人像比對系統　旅客10秒即完成驗證

北京大興國際機場將於下周日（27日）迎來首班國際航班，機場邊檢站同時亦迎來首批出入境旅客。 據內地傳媒報道，大興機場邊檢站將會是全國機場率先使用人像比對系統，旅客辦理出入境手續將更加便捷。

大興機場將出境安檢前置，可以解決旅客排隊擁堵，保障旅客安全。（新京報）

報道指，大興機場邊檢查驗的場地共分為出境、入境、中轉和要客執勤現場。與首都機場相比，大興機場將出境安檢前置，可以解決旅客排隊擁堵，保障旅客安全。舉例而言，旅客經過安檢後，將來到機場中心區域，視野非常開闊，即使要拍照留影也不會覺得很擁擠。機場中心區域到邊檢出境檢查櫃台大約有100米的距離，旅客要辦理手續亦不容易出現排隊情況。

特別值得一提的是，大興機場邊檢站在全國機場中率先使用人像比對系統，旅客可以自助辦理手續。該系統有兩道閘機門，旅客在第一道閘機門自助掃描護照，成功後螢幕顯示屏將出現旅客及航班資料，隨後閘機門就會打開，旅客進入通道。與此同時，安裝在第二個閘機門上的系統就會開始自動捕捉旅客的面部資料，旅客完成指紋認證後，如果資料比對成功，第二道閘機門打開，旅客即可完成驗證。

人像比對系統最大的優勢是效率更快 ，旅客僅需10秒就能完成驗證。（新京報）

據北京邊檢總站信息科技處處長李偉介紹，人像比對系統最大的優勢是效率更快 ，「如果是人工核驗，大約需要45秒，但是人像比對系統將這一時間縮短到大約十秒。」

（新京報）