上海男借140萬給微信女網友　真人竟逝去兩年　其母冒充女兒詐騙

上海一名男子突然接到多年前認識、曾有好感的女網友的聯絡，不虞有詐下，先後向對方借出140萬（人民幣，下同）。不料，該「女網友」原來兩年前已因疾病離世，其母冒充女兒詐騙。

郭先生先後借款予對方140萬。（網上圖片）

家住上海的郭先生於2014年在微信結識一方姓女子，兩人通過一段時間的微信聊天後變得熟絡。2015年下半年至2016年初，雙方經常通過微信相互周轉資金，但之後雙方就沒有聯絡。

時至2018年4月，郭先生收到方女的微信訊息，她以公司需要資金周轉為由，陸續向郭先生借款140餘萬元。2019年6月，郭先生多次通過微信聯繫該女子要求還錢，但她總以各種理由推脫。10月11日下午，方女再次用微信聯繫郭先生向其借款。郭先生覺得事有蹊蹺，便要求見面後當面借款。

方母因涉嫌詐騙罪，已被警方刑事拘留。（網上圖片）

當晚，郭先生與對方見面後，竟發現她並非2014年結識的「方女」，而是一名50多歲的女士，遂向警方報案稱自己受騙。警方調查發現，該微信號的主人方女已於2017年10月因突發疾病死亡，更讓人意想不到的是，那名50多歲的女士竟是方女的母親。

方母交代到，自己瀏覽女兒生前的微信聊天記錄時，發現郭先生對其女兒有好感，且兩人經常有經濟往來。因個人經濟問題無法周轉，遂冒充其女兒的身份，向郭先生借款。詐騙得來的140餘萬元已用於還信用卡、還網貸及個人花銷揮霍一空。目前，方母因涉嫌詐騙罪，已被警方刑事拘留。