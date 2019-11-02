身體好能得獎學金！南京郵電大學67名學生每人獲獎1500元

體育課成績滿分、早操全勤、體質測試成績優異，不僅身體健康，還可以拿獎學金。近日，南京郵電大學67名學生就獲得了這項「健康獎學金」，每人1500元人民幣。 該項獎學金由南京郵電大學校友捐資設立。校友李健介紹稱，他設立健康獎學金，鼓勵學弟、學妹們學好文化知識的同時加強鍛煉，回應國家「健康中國」戰略。

該校體育部副主任邱鍇介紹，這項獎學金的參評物件包括全日制在籍一二年級本科生、校級「十佳運動員」、學校派出參加省級及以上比賽的運動員。評選條件中的體育綜合測評成績由早操成績、體育課成績、體質測試成績三部分組成。「引體向上、1000米跑是男生體育成績的攔路虎，800米跑既要有耐力，又要有爆發力，不少女生都不能達標。」 邱鍇說。

南京郵電大學舉行運動會場景。（南京郵電大學網站）

獲獎學生中，電子與光學工程學院的女生王玥綜合測評分數最高，得了104.20分。「我體育課上選的是自己喜歡的羽毛球，另外每週三次，堅持長跑5公里。」王玥說：「既有興趣，還要堅持。有的同學對體育課上選的項目不感興趣，自然堅持不下來。」

據校方介紹，南京郵電大學始終堅持將體育工作作為教育工作的大事來抓，制定校園體育文化建設實施方案，通過開展晨跑、各類體育比賽等常規活動引導廣大師生參加體育鍛煉，通過開展體育文化月、校慶健身跑等豐富多彩的體育活動打造校園體育文化品牌，構建起師生廣泛參與的校園體育運動立體化網路。

（澎湃新聞）