【雙11．多圖】河南老闆送豬肉獎勵員工　購物車金額最高獲豬腿

今天（11日）是內地一年一度的「雙11」購物節，河南鄭州一間企業老闆上周五（8日）就提前給員工發放「雙11」福利——豬肉，根據員工手機上電商平台購物車中的商品金額多寡，來確定領取的豬肉部位。 其中，購物車金額最多的一名女員工領到了一隻豬腿，金額最少的男員工只分到一條豬尾巴。領到獎品福利的員工都顯得很開心，有員工表示晚上要大吃一頓。

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上周五（11日），該公司老闆婁先生不慌不忙地將不同的豬肉部位擺上桌，包括大豬腿、豬尾巴以及多份五花肉。婁先生笑稱，馬上就到「雙11」，員工們的購物車應該都有不少商品，公司擔心大家「雙11」後「吃土」維生，因此派發豬肉當福利。

其後，公司員工們有條不紊地拿起手機，排隊展示購物車商品金額。最後，大多數同事都領到了五花肉，而金額最多、最少的兩名同事則分別獲發豬腿和豬尾。

據領到豬腿的女同事表示，她購物車中商品總額達1.4萬多元（人民幣，下同），她會專門等到「雙11」當天下單，「因為活動力度較大」。另外，第二名的同事購物車有1.3萬多元，第三名也有8600多元。至於領到豬尾的男同事，據了解，其平常的衣服都是女朋友幫忙在網上購買，加上這次活動很突然，購物車才沒甚麼商品。

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據悉，此次員工福利共發出近50公斤豬肉，總值逾3000元。老闆婁先生表示，最近豬肉的價格有點貴，有的同事可能好長時間沒有買過了，公司透過這個小活動關懷一下員工。

企業「雙11」發豬肉的消息，令不少網民稱羨：

這老闆真好 土豪良心老闆呀，這樣的企業哪裏我也要進！！ 甚麼公司還招人嗎 大家高興就好，花不了多少錢。

（綜合報道）