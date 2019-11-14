睇樓前驗資2000萬　落訂要俾800萬　深圳福田高端樓盤被質疑炒作

深圳的高端樓盤唔係想睇就有得睇，身家起碼要有2,000萬元（人民幣．下同）？ 新華社旗下的《中國證券報》報道稱，一個位於福田區的商務公寓樓盤近日獲批預售許可證，傳出睇樓要「驗資」（查驗資產）2,000萬元，買樓落訂也要付高達800萬元。有內地網民笑稱，「沒錢連房子都看不起」。但也有人認為，發展商提出「驗資」要求，是為了炒作營銷。

該樓盤的室內裝修實景圖。（售樓處供圖）

據悉，這個位於福田核心商業區、號稱擁有絕佳商業配套的「網紅樓盤」中心．天元T7棟，本次備案房源52套，全部為大戶型商務公寓，大平層270°環幕景觀，戶型建築面積約380至393平方米（約4,090至4,200平方呎），總價區間在每套4,350萬元至6,086萬元之間。該樓盤連通4條地鐵線、4個地鐵站，與福田高鐵站之間的步行距離為600米。

其後有網民公開一張微信聊天記錄截圖，指該樓盤「看房需要驗資2000萬元，買房認籌金為800萬元」。消息引起熱議後，《中國證券報》周二（12日）獲樓盤售樓處的職員確認，睇樓確實需要驗資2000萬元，並要提供股票及理財資金的截圖以及購房者個人身份證。

此外，樓盤將於周五（15日）開盤，落訂需提供800萬元認籌金（意向金），落訂結果以資金劃轉時間為准，手快才有，且全款支付客戶將優先於按揭客戶。有知情人士透露，目前52套房源中已有部分被預訂，只剩30餘套可選。

微信網民指該樓盤「看樓需驗資2,000萬」。（網上圖片）

睇樓要先「驗資」的合理性受到不少網民質疑。據悉，這並非深圳第一個需驗資睇樓的樓盤，之前深圳一些大宅、別墅等高端樓盤都設置了驗資要求。

但報道也指出，根據《深圳市房地產市場監管辦法》第23條、第71條相關規定，房地產開發企業在房地產銷售活動中，不得違背購房人的意願，搭售其他商品、強制或者變相強制服務並收取費用，或者附加購房人提供資金證明等其他不合理的條件。如果違反，由主管部門責令限期改正，暫停銷售，按違法行為涉及商品房數量每套處10萬元罰款。

深圳在2013年就曾出過被責令整改的先例，當時經深圳市規土委核查， 「深圳灣一號」項目存在要求看房驗資的違規行為，轄區管理局約談並責令該項目開發建設單位限期整改。

有業內人士認為，設置驗資要求是發展商作為營銷或炒作噱頭。（資料圖片/視覺中國）

對於設置驗資要求，有業內人士表示，發展商主要基於兩種考慮，其一是告知購房者，該樓盤為高端樓盤，總價遠遠超過設定的驗資門檻。其二，不排除部分開發商以高驗資要求作為營銷或炒作噱頭，以求引發更多人的關注。

有住房政策專家則認為，發展商無非是想讓營銷更有效，因為其中確實存在部分只睇樓卻無意願或無實力買樓的人，睇樓驗資可以幫開發商篩選掉部分非目標客戶人群。此外，驗資也有助於減少不必要的費用和成本，如接待、詢價以及後期跟蹤成本。

不過專家同時指出，從法律角度上看，設置看房驗資的門檻違反了相關規定。睇樓和買樓是「兩碼事」，通過交認籌金確定購房者有無買房實力是可以理解的，但是睇樓是個人受法律保障的權利，發展商無權人為設置門檻，將購房者拒之門外。因此建議有關部門加大監管力度，規範營銷行為，同時推進購房者權益保障。

（中國證券報）