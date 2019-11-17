山東一條風箏線割傷兩人　一傷者頸部傷口深15毫米縫逾30針

近日，在山東省泰安市一處公園附近，有兩名騎電動單車的市民遭風箏線割傷，需送院治療。其中一名傷勢較重的傷者頸部被割傷口達15毫米深，仍在醫院進行治療。

傷勢較重的張女士頸部被割傷口達15毫米深，仍在醫院進行治療。（《齊魯晚報》）

事發於14日（上周四）下午近3點，張女士描述稱，當時她正在騎著電動單車駛經泰安南湖公園北門，突然遭到風箏線割傷，「整個人摔到地上，車子一下出去了十多米」。張女士指，她當時感覺頸部像是有東西勒著，她用手一拽，才發現是一條風箏線，並且是很長的一條。張女士摔在地上時還撞傷了頭部。

醫生指，張女士頸部的傷口達15毫米深，縫了有30多針，如傷口再往下移一點，就會有生命危險，而頭部的腫塊還在進一步觀察中。

張女士的羽絨外套也被風箏線割破。（《齊魯晚報》）

就在張女士被割傷前幾分鐘，路過該路段的李女士也被這條風箏線割傷倒地。李女士說：「我當時騎車的速度很慢，但也根本沒有發現這條風箏線，就是覺得脖子一疼，我就趕快用手抓住了風箏線，結果手套都被風箏線勒爛了，我脖子上縫了10針，我要是沒有用手抓住，後果不堪設想。」

此前曾有消防員對風箏線傷人進行實驗，當騎電動單車的車手拿香蕉從50米開外駛向風箏線，香蕉和風箏線接觸的瞬間，香蕉當即被線切斷，切口平整。而當模擬物品從香蕉換成豬肉，同樣從50米開外駛向風箏線，隨後豬肉會被切出了一道深深的切口，大約有5厘米。

（《齊魯晚報》）