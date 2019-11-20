【社會信用體系】國家衛健委：探索捐血納入其中　優惠用公共設施

國家衛健委近日會同多個部門印發文件，強調應健全無償捐血激勵機制，各地應探索將無償捐血納內社會信用體系，捐血者在使用公共設施、參觀遊覽政府公園等提供優惠待遇。

據《關於進一步促進無償獻血工作健康發展的通知》指，應健全無償獻血長效工作機制，具體包括要健全捐血站服務體系，將捐血站建設納入城市規劃；強化血液應急保障能力，做好自然災害、突發事件等緊急情況下的血液保障，區域間血液調配不得收取互助金。

捐血者在使用公共設施、參觀遊覽政府公園會有優惠待遇。（視覺中國）

文件亦強調應健全無償獻血激勵機制，例如各地應探索將無償獻血納入社會征信系統，建立個人、單位、社會有效銜接的無償獻血激勵機制，對獻血者使用公共設施、參觀遊覽政府公園等提供優惠待遇。

在提升捐血站服務水平方面，文件要求探索建立「互聯網＋無償捐血」服務模式，為捐血者提供個性化服務，完善捐血者及直系親屬出院時減免用血費用流程，並全面推動捐血站訊息公開，增進社會信任。

此外，文件亦有要求應持續提血液安全及提升貧困地區血液保障能力，指導捐血站建立健全質量安全管理體系，完善高危捐血者屏蔽和淘汰制度，健全血液預警機制，相關部門要根據當地傳染病流行情況，完善血液篩查策略；提升貧困地區血液供應保障能力作為完善血液供應體系、保障民眾生命健康權益的重要內容，加大貧困地區采供血網絡建設力度。

（綜合報道）