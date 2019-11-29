不忿女兒在校遭欺凌　江西父闖教室捅死9歲小學生一審被判死刑

江西上饒一名王姓男子今年5月持生果刀闖入一家小學的教室，刺死一名9歲男童。死者據報此前曾在校內欺負疑兇的女兒，惟當時雙方家長未能成功調解事件。 至本月29日，江西省上饒市中級人民法院公開開庭宣判了王男故意殺人案，以故意殺人罪判處其死刑，剝奪政治權利終身。

江西9歲男生被同學父親捅死。（網上圖片）

綜合內媒報道，法院經審理查明，王男的女兒何某某與被害人劉某某是上饒市第五小學三年級（1）班的同班同學，二人是同桌。5月9日，何某某放學回家告訴王男，自己在學校受到了劉某某的欺負，王男遂在家長微信群組反映此事。

班主任得悉後曾計劃約雙方家長進行調解，但王男在翌日惟等不到對方家長出現，感到非常氣憤，隨即購買一把屠宰刀來到學校，衝進教室對劉某某胸腹部、背臀部、四肢等部位連續捅刺十幾刀，隨後又將倒在地上的劉某某拎出教室摔在走廊上。劉某某被刺後經到場醫生檢查已無生命體徵，後送醫院搶救無效死亡。

王男被判處死刑，剝奪政治權利終身。（新京報）

法院認為，王男不能正確對待、處理女兒與同齡同學之間的關係問題，主觀認為女兒遭受被害人劉某某欺負，產生報復殺人之念，持刀將年僅9歲的被害人劉某某殺死，其行為已構成故意殺人罪。

雖然王男在案發後自動投案，如實供述自己的罪行，構成自首。但法院指出，王男故意殺人犯罪主觀惡性極深，手段特別殘忍，情節特別惡劣，後果特別嚴重，社會影響及危害極大，罪行極其嚴重，又沒有取得被害方的諒解，依法不足以從輕處罰，遂作出上述判決。

一審宣判後，王男當庭表示服判，不上訴。

（新京報）