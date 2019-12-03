【2022北京冬奧】將啟動全球志願者招募儀式　港澳台人士可報名

北京即將於2022年舉行冬季奧運會，冬奧組委日前透露，周四的「國際志願者日」會為冬奧及冬殘奧舉行志願者全球招募啟動儀式。 據了解，志願者主要有六類來源，具體包括高校本專科生及研究生志願者、中學生志願者、各省區市志願者、港澳台志願者、海外華僑華人志願者、、國際志願者，招募方式及報名途徑基本相同。

冬奧組委指，當天會發布賽會志願者全球招募公告並開通全球招募網絡系統，同時推出全球招募宣傳片、志願者標識及歌曲，向全球各界人士發出賽會志願者報名邀請函，標誌着北京冬奧會和冬殘奧會賽會志願者項目正式拉開帷幕。

北京延慶海坨山的2022年冬奧會媒體中心已大致完工。（視覺中國）

冬奧組委目前階段計劃招募2.7萬名冬奧志願者及1.2萬名冬殘奧志願者，後者主要會從前者的志願者中保留。全體志願者將分布在北京、延慶、張家口共三個賽區以及其他場所、設施等提供服務，服務類別包括對外聯絡服務、競賽運行服務、媒體運行與轉播服務、場館運行服務等12類。整個招募工作將會持續一年半時間，在2021年6月30日關閉招募系統，錄用工作將於2021年9月30日前全部完成。

此外，冬奧組委亦已制定賽會志願者通用政策、保障政策，並將為志願者參與冬奧提供制服、證件、保險、交通服務、醫療服務以及權益維護等保障措施；同時將切實引導好、培養好賽會志願者隊伍，健全培訓機制，強化實踐歷練，讓志願者在激情參與、快樂奉獻的過程中，收獲個人成長、提高能力素質、取得發展進步。

（新華社）