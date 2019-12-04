政府要求統一用「清潔煤」取暖　河北唐山2個月內6村民中毒身亡

河北承德市興隆縣多位村民，近日疑似燃燒當地政府推廣的「清潔煤」後因一氧化碳中毒身亡，引發社會關注。據多位知情人士透露，河北唐山市在一個多月的時間里也連續出現6位村民因一氧化碳中毒身亡，還有數十人被送往醫院搶救和治療。 當地市場監管部門表示，潔淨型煤檢驗批次均合格，目前已組成核查組。

唐山多名村民因一氧化碳中毒身亡，還有數十人被送往醫院搶救和治療。（網上圖片）

綜合內媒報道，今年10月下旬，家住唐山市開平區窪里鎮西尚莊村的葉先生在村委會的統一組織安排下，以每噸600元的價格購買了數袋冬季供暖所需的「清潔煤」以及配套的鍋爐。據葉先生透露，往年家中都是通過燒一些散煤來進行供暖。但從今年冬季開始，當地村委會告知村民，出於環保的考慮，按照當地上級政府的要求，不再允許村民使用散煤取暖，而是統一使用當地政府推廣的「清潔煤」取暖。

10月30日晚上，葉先生使用「清潔煤」給13歲女兒的房間供暖。翌日早上，當葉先生打開女兒的房間時，發現女兒已經不省人事，送院後經搶救無效身亡。

類似的情況也發生在了唐山市開平區栗園鎮奔各莊村的郝先生家中。10月21日晚上，郝先生開始燒煤供暖，用的就是當地村委會統一購買的「清潔煤」。翌日早上，郝先生的父親同樣因為一氧化碳中毒不幸身亡，母親目前仍然在唐山工人醫院治療。

另據當地醫護人員透露，僅10月22日晚上，唐山工人醫院一家醫院就有11個人因為一氧化碳中毒進院治療。醫護人員表示，往年的冬季也會有為數不多的村民因為一氧化碳中毒住院治療，但是今年的人數格外多，但醫院未有提供詳細的數據和病因。

按照當地上級政府的要求，不再允許村民使用散煤取暖，而是統一使用當地政府推廣的「清潔煤」取暖。（網上圖片）

有死者家屬和中毒住院人員家屬都表示，購買「清潔煤」的時候，相關工作人員並沒有進行安全提示，也沒有告知使用說明，於是按照以往使用散煤的經驗來使用。直到有人因一氧化碳中毒身亡後，才陸續有部分村莊開始派發一氧化碳報警器和安全提示。

根據報道，此次當地政府推廣使用的「清潔煤」是由上級政府部門指定的廠商提供的，並且按照人口數量給各村制定了相應的購買和使用的數量指標。不同村鎮配送的「清潔煤」的廠商並不相同，價格也從每噸550元到每噸650元不等。

有負責配送「清潔煤」的廠商表示，一氧化碳中毒是個人使用不當造成的，和企業無關。（網上圖片）

對於多名村民一氧化碳中毒身亡的事件，有負責配送「清潔煤」的廠商表示，一氧化碳中毒是個人使用不當造成的，和企業無關。該廠商拒絕向傳媒出示相關的生產和質檢材料，並表示只願配合當地政府調查。

事件在網上也引起熱議，有網民表示，「推廣清潔煤倒也沒錯，燒煤真的要注意通風啊，廠家也應該增加安全提示。」也有人分析村民中毒的原因稱，「散裝煤有雜質，燒起來會有氣味，人聞到會有戒心，適時進行換氣。無煙煤雜質較少，基層對化學認知可能不足，以為等同於無毒。加上無法從氣味上判斷空氣質量，就出事了。」

（中國之聲、新京報）