【全球首次．有片】雪豹激罕現身大熊貓棲息地　專家分析兩大原因

四川臥龍國家級自然保護區管理局日前對外公布最新的野外監測成果，在臥龍「五一棚」區域首次記錄到有雪豹活動，紅外線相機在大熊貓棲息地核心區拍攝到有一隻雪豹出沒。 北京大學生命科學學院李晟研究員分析，四川臥龍的大熊貓和雪豹是「比鄰而居」，可能是雪豹正在遷移中，恰好穿過大熊貓習慣活動的區域。另一種可能則是雪豹正在追捕獵物，偶然間鑽進森林。

2019年6月4日，傍晚時分兩側生長着茂密冷箭竹的獸徑上，迎面走來一隻毛色灰白的成年雪豹。（網上圖片）

2019年6月3日，深夜的叢林有一隻雪豹在冷箭竹叢中四處嗅聞張望，隨後就拖着長而粗壯的尾巴消失在黑夜中。（網上圖片）

據了解，科研人員是在回收的數據中發現，位於海拔3300米左右的兩部紅外線相機，分別記錄到同一隻雪豹連續兩天出現，地點相距約200米，時間分別是2019年6月3日及4日。畫面顯示，傍晚時分兩側生長着茂密冷箭竹的獸徑上，迎面走來一隻毛色灰白的成年雪豹；另個一畫面則顯示，深夜的叢林有一隻雪豹在冷箭竹叢中四處嗅聞張望，隨後就拖着長而粗壯的尾巴消失在黑夜中。

李晟分析，四川臥龍的大熊貓和雪豹兩者是比鄰而居，和平共處，各自有其所依賴的獨特棲息地，好比是「上下鋪」的關係。雪豹的主要活動範圍是在海拔3500米至4400米的林線和雪線之間，棲息於開闊的高山草甸與流石灘。大熊貓主要生活在海拔3500米的林線及以下位置，常棲於植被茂盛、竹林生長良好、環境隱蔽的針葉林、針闊混交林中。

空間上而言雪豹和大熊貓的棲息地雖然有明顯分別，但兩者在領地邊緣是有少部分重疊。海拔3000米至4000米左右的區域，對於雪豹和大熊貓來講都是各自活動的邊緣地帶。

專家指大熊貓與雪豹即使相遇，亦不太可能會互相攻擊。（資料圖片）

四川臥龍國家級保護區管理局黨委書記段兆剛亦推斷，4月至6月一般是臥龍拐棍竹竹筍生長的季節，大熊貓會到海拔2700米左右的區域覓食，至於雪豹出現在大熊貓的領地上的時間不足24小時，兩者應該沒有相遇。即使是正面遇上，大熊貓與雪豹亦不太可能會互相攻擊，前者體格魁梧，強健有力，與雪豹都是「硬角色」，估計只會互相打量對方，然後決定避免沖突，彼此繞道而行。事實上，在四川臥龍雪豹與大熊貓都有可能出現的區域，從來都沒有觀測到雪豹捕食大熊貓，或者大熊貓殺死雪豹的記錄。

（綜合報道）