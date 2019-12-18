中國兒童基金資助貧困女高中生計劃　被揭資助男生惹詐捐質疑

中國兒童少年基金會的「春蕾一幫一助學」，開宗明義目的是「資助貧困地區失輟學女童繼續學業」，官方更聲稱30年來已有345萬人次女童受惠。惟近日有網民發現，收到的報告中竟赫然見到不少男生，質疑捐款的實際去向，甚至是否涉嫌詐捐。 對此，基金會發聲明承認最新一期的春蕾計劃共資助1267名高中生，其中有253人為男生，並稱「在保證大多數受助者為女生的前提下，開始資助部分男生」。

春蕾計劃自1989年開始實施，官方聲稱30年來資助女童345萬人次，在全國各地捐建春蕾學校近1200間，為50多萬名女童提供實用技術培訓。（微博）

據了解，春蕾計劃自1989年開始實施，官方聲稱30年來資助女童345萬人次，在全國各地捐建春蕾學校近1200間，為50多萬名女童提供實用技術培訓。最新一期的春蕾計劃，則是為陝西、河北、四川等省份的貧困高中生，籌集2019年的學費及其他雜費，「幫助她們完成高中學業」，至今已募得善款252.2萬元人民幣。

基金會在聲明中解釋，春蕾在籌款之初，資金確是全部資助貧困女生，「但在今年項目執行過程中，有部分極度貧困地區學校老師向該會反饋，當地貧困家庭男生也亟需幫助」。聲明稱，綜合考慮為兒童謀福址的宗旨，「在保證大多數受助者為女生的前提下，開始資助部分男生」。

網民發現，捐款後收到的報告，照片顯示有不少男性高中生受春蕾計劃資助。（微博）

聲明提到其中一個被質疑的四川涼山州某中學，該校的100名受助學生中有47人是男生。聲明表示，涼山州屬於脫貧攻堅任務最為艱巨的「三區三州」地區之一，而老師在申報受助學生名單前，申請有部分男生家庭非常困難且學習願望強烈，希望能納入資助範圍，「考慮該校符合資助條件的女生已全部納入項目資助範圍，相關項目工作人員采納學校建議」。

聲明在最後強調，春蕾計劃在未來的執行中，將會始終以女生作為資助對象，如果確有需要資助男生的情況，籌款文案將會在顯著位置特別提示。

對於基金會的聲明，大多數網民並不接受，認為貧困地區女生受教育的機會往來就較低，「想幫助男孩可以另外起一個項目，為甚麼要用拿幫女孩的項目資金去幫男孩」、「用一個虛假的目標騙走了我們的錢，給了不是我們想幫助的人」、「好多人捐錢就是希望幫貧困女童啊，因為她們得到的資源最少的」。許多網民亦強調，事件與性別歧視等議題無關，「大家都是因為貧困地區女童失學率高才捐款的，你違背捐款人意志是怎麼回事」、「和男女性別對立全無關係」。

（綜合報道）