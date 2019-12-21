「WiFi萬能鑰匙」獲國家知識產權局頒獎　內地網民：簡直鼓勵偷盜

國家知識產權局日前發布《2019年度國家知識產權優勢企業名單》，共享WiFi密碼App「WiFi萬能鑰匙」的運營公司獲評「2019年度國家知識產權優勢企業」，是繼去年入評「2018年上海市專利工作試點企業」後，WiFi萬能鑰匙再次在知識產權領域獲獎。 但不少網民都表明反對，認為WiFi萬能鑰匙根本是侵犯知識產權的App，甚至揚言「 手機裏安裝這個軟件的人我一律絕交」。

WiFi萬能鑰匙是基於共享經濟模式而推出的免費上網工具。（資料圖片）

據了解，WiFi萬能鑰匙是基於共享經濟模式而推出的免費上網工具，有安裝WiFi萬能鑰匙的用戶，其使用WiFi網絡後，相關密碼會上傳上網，並向所有有安裝WiFi萬能鑰匙的人公開。內地傳媒指，WiFi萬能鑰匙獲獎是因為「一直將知識產權保護作為企業創新發展的生命線」，不但在國內已積累有效授權專利130件、註冊商標465件、著作權登記49件，同時亦已通過知識產權管理體系認證審核。

但值得一提是，WiFi萬能鑰匙去年曾被工信部點名批評，明確指出是涉嫌入侵他人WiFi網絡及竊取用戶個人資料。工信部當時稱，經網絡安全管理局安排網絡安全專業機構進行分析認定後，WiFi萬能鑰匙與另一個同類的App「具有共享用戶所登錄WiFi網絡密碼等訊息的功能」，提醒WiFi網絡服務提供者應謹慎共享WiFi網絡及定期更換密碼，使用者亦應增強安全上網意識，謹慎此種「蹭網」類App。

網民熱議：

這種軟件不被封我都覺得是奇跡了。 牆就夠邪門的了，現在又來了個萬能鑰匙，網絡世界還真是吾等平凡人理解不了的。 知識產權局給隨意侵犯他人隱私和利益的公司發獎。 警察給小偷發獎？ 有時候真不想告訴那些手機有這個軟件的朋友WiFi密碼。 簡直就是在鼓勵偷盜。 支持做賊！以nation之名。

（綜合報道）