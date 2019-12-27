捲入爭議後獲官方認可　李子柒任「農村青年致富帶頭人推廣大使」

在YouTube坐擁逾700萬粉絲、號稱「古風美食第一人」的中國網紅博主李子柒早前捲入「外宣爭議」，其發布的影片在海外爆紅後惹人艷羨，被戲稱「憑一己之力打敗中宣部」，卻又被部分人指責「擺拍」、「商業化」，亦有聲音稱其未能傳播中國現代化形象，引起輿論對中國文化輸出話題的關注。 官方消息近日透露，共青團旗下的中國農村青年致富帶頭人協會12月23日至24日召開大會審議報告，其中提到邀請了李子柒擔任「中國農村青年致富帶頭人推廣大使」。

李子柒（左）獲得「農村青年致富帶頭人推廣大使」的頭銜。（網上圖片）

根據微博傳出的影片，有人拍攝到李子柒獲得大使頭銜後在台上發表感言的情形。李子柒說，「非常榮幸能夠得到信任，好像除了這個我也沒有別的可以說的，就感謝大家吧，謝謝大家，感謝所有人。」她其後向大家鞠躬，又提到自己是一個慢熱的人，有一點「怕生」（害怕見到陌生人），並再次感謝大家給予她的信任和鼓勵。

在場的一名協會代表則表示，李子柒是中國傳統文化的使者，指這是「共青團中央、中國農村青年致富帶頭人協會把子柒帶到我們當中，讓榜樣走近我們身邊」。

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據悉，李子柒2016年開始其在網絡上發布個人生活方式的影片，其作品以中國四川農村的生活為情景，以美食文化為主要內容。在影片中，李子柒身著中國古裝、沿襲古法工序、使用古樸炊具、烹飪具有古典氣息的中國傳統美食，其以中國人古樸的傳統生活習慣為影片表現形式被網絡稱之為「古風美食第一人」。

截至到2019年12月底，李子柒在YouTube上的粉絲數是788萬，僅屈居全球影響力最大媒體之一的CNN（805萬粉絲）之後。而她個人憑藉這種流量影響力帶來豐厚的進賬。更令輿論意外的是，儘管海外的粉絲並不懂得李子柒在影片中的中文字詞，但她的影片依然收穫了來自伊朗、美國、俄羅斯、菲律賓、巴西的擁躉。

就在數個星期前，李子柒在海外的火爆在內地輿論場引起爭議，微博上關於「李子柒是不是文化輸出」的話題瀏覽量攀升至8.5億。有聲音認為她將代表中國的優質文化傳播出去就是當今中國官方所提倡的「講好中國故事」的典型代表，但也有聲音批評李子柒展示並不是真實的中國，海外對李子柒影片的喜歡也不過是迎合了他們對中國的刻板印象。

截至12月27日，李子柒在YouTube坐擁788萬粉絲。（網站截圖）

此後，官媒《人民日報》曾發文稱李子柒的樣本意義絕不應被忽視，無論怎樣的文化，想要讓別人理解，必先打動人。《央視新聞》也表態稱李子柒的影片沒有一個字誇中國好，但她講好了中國文化，講好了中國故事。

經歷輿論風波後再次獲得「官方認證」，內地網民對李子柒擔任中國農村青年致富帶頭人推廣大使有不同意見：

「這個形象大使實至名歸。」 「農民偶像誕生。」 「這個真的好，讓所有人看到屬於中國農民的浪漫和新時代的中國田園。」 「可不可以讓她安安靜靜做個博主，搞這麼多頭銜給她，都沒時間好好做視頻了。」 「本來人家只是拍拍視頻，過著自己喜歡的平凡生活，這下好了，徹底成商業推廣了。」

（綜合報道）