被控研發售賣「翻牆」軟件獲利逾千萬　29歲河南碩士男認罪候判

一名29歲河南籍男子涉嫌私自研發售賣「翻牆」軟件，日前江蘇泰州公安海陵分局將該男子移送海陵區人民檢察院審查起訴。

內地官方嚴控網絡，在俗稱「網絡長城」的防火牆下，諸如Facebook、Twitter、YouTube等多個外國網站受到封鎖，但有網民會以「翻牆」的方式瀏覽這些網站。（資料圖片）

內媒報道指，涉案男子為碩士學歷，2016年下半年以來，通過租賃境外伺服器等手段搭建VPN（虛擬私人網路），後研發出4個版本的加速器軟件並出售相關帳號。截至案發前，該男子累計提供相關帳號2.8萬餘次，所得合計人民幣1100萬元。該男子於9月因涉嫌提供侵入計算機信息系統程序、工具罪，遭移送檢察院審查起訴。12月27日（上周五）該案開庭，該男子悔罪認罪，法院未當庭宣判。

該男子接受內媒採訪時表示，身邊很多人使用「翻牆」軟件，其實都是做一些很正常的事情，例如看新聞及影片等，當時他不覺得這是違法的。

據早前報道，去年上海一名程式設計師就因為出售VPN服務而被判處有期徒刑三年，緩刑三年，並罰款人民幣一萬元。這是上海首例構成該罪的案件。近日也有一名杭州淘寶店主因提供VPN服務而遭到逮捕。

（綜合報道）