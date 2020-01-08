【平均年齡79歲】江西「高齡黑社會」受審　78歲主犯判囚16年

江西鷹潭市一個平均年齡79歲的「高齡黑社會」組織，成員因涉嫌敲詐勒索、尋釁滋事等罪，近日被法院正式定罪，78歲主犯判囚16年，其他人分別被判處有期徒刑11年6個月至1年不等刑罰。

該「高齡黑社會」成員平均年齡79歲。（新京報）

案情指，2002年開始，以主犯劉某發為首的一幫人打著「劉家老年協會」的幌子，在鷹潭余江劉墾地區充當「地下出警隊」「地下調解隊」「地下醫鬧隊」等角色，實施尋釁滋事、敲詐勒索、聚眾鬥毆、聚眾衝擊國家機關、非法拘禁等違法犯罪活動。

例如，當地居民建房、單位搬遷，政府批准了，還必須向該「老年協會」交納一定的所謂「祖業費」才能動工。「老年協會」還利誘拉攏村官一起敲詐勒索，互相勾結，相互利用。

2018年底，當地警方將「劉家老年協會」及其「接班」的劉某國犯罪集團搗破。其中「老年協會」12名成員被依法關押，另外7名成員因身體原因取保候審。

該案在鷹潭市余江區人民法院一審公開宣判。（江西政法）

19名集團成員年齡最大的92歲，最小的68歲，平均年齡79歲，首腦劉某彩78歲，稱霸一方19年，個個老奸巨猾。調查過程中，劉某彩經常在警方提問期間表現出氣喘吁籲、上氣不接下氣等各種身體不適，到醫院檢查卻發現其身體沒有任何問題。除了劉某彩，很多成員亦裝病、裝聾作啞，常以「聽不清」、「想不起來」、「這麼多年的事誰還記得」「前幾天，吃了什麼菜你記得嗎」等話語，試圖矇混過關。

時至2019年12月31日，該案在鷹潭市余江區人民法院一審公開宣判。「劉家老年協會」惡勢力犯罪集團首犯劉某發涉嫌敲詐勒索、尋釁滋事等5項罪名被判處有期徒刑16年，其餘18名成員分別被判處有期徒刑11年6個月至1年不等。