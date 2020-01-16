【6688元10人餐】遭質疑過度商業化　故宮取消年夜飯

北京故宮角樓餐廳1月12日宣布推出年夜飯，雖然十人套餐要價6688元（人民幣，下同）並不便宜，但一宣布瞬間訂位全滿，引發關注。 不過內媒15日（周三）報道，故宮角樓餐廳負責人指目前所有年夜飯均已取消，並退還了2000元預訂金。

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角樓餐廳是故宮博物院開設的，位於故宮神武門外，2019年春節期間開業，早前推出的年夜飯初步計劃從小年夜到正月十五，每桌按照十人的標准設置，一桌收費6688元，每增加一位再多收費680元。

據內地自媒體早前披露，這頓6688元的年夜飯包含41道菜，菜品有慈禧同款菊花鍋子、富察皇后的「荷包」、蘇尼特左旗羊肉、桂花烏梅飲與冰糖福祿、龍蝦等。

故宮角樓餐廳供應年夜飯的消息在網上引發熱議，話題登上熱搜第一名。有網友質疑故宮過度商業化，還有人說，「為什麼非要在故宮吃？著火了怎麼辦。為了掙錢，別毀了老祖宗留下來遺產」，「一頓飯，吃了江蘇省貧困戶一年的收入」，但也有網友指出，「結合時間、地段考慮，這個價位不算很貴，北京不少高檔飯店的年夜飯都比這個價位高」，「這地段真不貴，只是高調了。請問是宮女上菜嗎？」。

網民熱議：

「故宮的主要功能是博物館，正業是保護文化遺產，弘揚傳統文化。如果商業的氣息太濃了不就成了大集市了。」

「平時商業化的事情幹的也不少，所以吃個飯我覺得無傷大雅。」

「各層次和諧，大家表面看起來沒啥區別，和和氣氣過個年，這應該是真實原因吧。」

「這價格又不貴，為什麼要取消呢？我覺得挺有意義的呀！文物旁邊的房子就不能商業化？」

「我覺得用這些錢維護故宮裏的寶物很好啊，取消很可惜。」

角樓餐廳去年也曾賣過故宮特色火鍋，「朕的火鍋」一度非常出名，但是因為價格太高也引發了故宮過度商業化的爭議，以及對防火的擔憂。導致去年3月份停止供應火鍋。