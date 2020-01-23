【武漢肺炎】7部賀歲片齊撤檔　各地現退票潮　武漢全市戲院停業

﻿武漢肺炎在農曆新年來勢洶洶，內地賀歲電影也受到影響。2020新春檔期的7部影片今天（23日）全部宣布撤檔，包括《唐人街探案3》《囧媽》《奪冠》《緊急救援》《姜子牙》《熊出沒·狂野大陸》《急先鋒》都將擇日再映。

上述電影片方都在網絡發出撤檔聲明。其中，徐崢自導自演的喜劇電影《囧媽》在致觀眾聲明中表示，考慮到春節檔電影同期上映引發的聚集效應，和影院密閉空間的病源傳播風險，決定調整檔期，具體公映時間待定。

由陳可辛執導，鞏俐、黃渤、中國女子排球隊等領銜主演的電影《奪冠》也宣布將暫時取消在春節檔的上映計劃，稱「電影只是生活的一部份，生命和安全最值得珍惜。」

▼各片方紛紛發出撤檔聲明

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電影投資公司高管：活着是最大課題

內媒《21世紀經濟報道》分析指，此前，市場對於今年春節檔電影寄予厚望，7部賀歲片背後共有多達133個出品方。撤檔之後，無疑將加重電影公司本就緊繃的現金流壓力。多位電影投資上市公司高管亦坦承，「減少新影院擴張速度，收縮過冬」是近期常態。有高管甚至表示「活着，是我們最大課題。」

報道指出，各片方做法有現實考量，在健康風險下，市場急速萎縮。多間武漢影院人士23日表示，武漢全市影院暫停營業，各區影院悉數關停，至少會停業到農曆大年初一（25日）。

▼按圖看撤檔的賀歲片都有哪些

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各地現退票潮 戲院加強消毒防護

而消費者亦因擔憂疫情而不敢到戲院看電影。票房位於武漢前列的一間戲院工作人員表示，現在一天可以接到幾百個退票電話。

其他城市的戲院亦並不樂觀。1月22日，上海中影國際影城（合生匯店）工作人員表示，下午上班的兩小時內，接到十幾個要求退票的電話。杭州蕭山德納IMAX影城則表示，主要還是退春節預售票。

同時，各地戲院也加強消毒防護。北京有戲院在網上售票平台強調，已全面消毒，「請您放心觀影並在出行中做好防護措施」。成都太平洋影城（王府井店）表示，成都出現病例後，戲院已透過中央空調加強通風，戲院的廁所和角落亦噴灑了消毒水。河北邢台橫店電影城則表示，考慮向觀眾提供消毒巾、口罩等防護用品。

（綜合報道）