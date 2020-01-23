【武漢肺炎】疫情嚴峻之際　湖北「圓滿舉辦」春節團拜領導睇表演

湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，武漢全市更在周四（23日）「封城」以防止疫情擴散。 惟據內地傳媒報道，防疫工作緊張之際，一眾省政府高層領導日前竟在武漢市洪山禮堂舉辦湖北省春節團拜會，「省委書記、省人大常委會主任蔣超良，省委副書記、省長王曉東等領導與全省各界代表一同到場觀看了演出」。

報道指，在周二（21日）春節團拜會「圓滿舉辦」，湖北省民族歌舞團40多名演職人員參與多個節目演出，「整台演出節目編排新穎、銜接流暢緊湊、舞臺恢弘大氣、表演精彩紛呈，營造出喜慶、歡快、奮進的良好節日氛圍」。報道又稱，湖北省民族歌舞團的演出，「得到省領導的充分肯定，也得到現場觀眾的廣泛好評」。

有份「充分肯定」演出的湖北省長王曉東，周四（23日）接受內地官採訪有談到武漢市的情況，指物資儲備和市場供應充足。（影片截圖）

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此外，湖北省應急管理廳周一（20日）下午亦「成功舉辦」春節聯歡會，「整場聯歡會形式活潑多樣，歌曲、舞蹈、小品均由參加單位幹部職工自編自導自演，一首首團結奮進的歌曲，一段段動感優美的旋律，充分展現了新時代應急管理人的精氣神。」

湖北省應急管理廳日前亦「成功舉辦」春節聯歡會。（微博）

新型冠狀病毒肺炎，湖北省政府高層領導及省應急管理廳卻在此時此刻「載歌載舞」，結果惹來大批網民批評，「湖北省領導真牛，對的起那些奮戰一線的醫護人員嗎？」、「沒問題吧？大家都處在水深火熱中，這裏一片喜慶？」、「全中國都在為武漢湖北憂心，你們卻歌舞升平！」；更有網民留言諷刺，「我終於看到了湖北省領導的消息」、「不管怎麼樣，形式主義不能丟」。

（綜合報道）