【武漢肺炎】深圳一社區通知對湖北籍居民停水　登記後可恢復

近日，內地網絡傳出深圳一社區通知將對湖北籍居民暫停用水的文件，引發關注。通知提到，湖北籍或與湖北籍人士有接觸的居民，返深後要立即向社區登記，並配合做好健康監測，同時會恢復用水。

這份文件上載明的日期為2月2日，下發機關為深圳寶安區沙井街道東塘社區委員會。而暫停湖北籍居民用水的防疫舉措，在網絡上引起關注，亦招致爭議。

引發爭議的通知文件。（網上圖片）

有網民稱讚「不留死角，非常硬核」。但也有人指這種「一刀切」式做法，可能構成對湖北人的歧視：

「對猶太人的招一個個都用上了」 「這個是可以有啊，是不過分啊」 「別人要出去買水不是更危險，真是傲慢」 「如果不是某些人不自覺，需要用此招數嗎？特殊時期，支持！」

今日（2月4日），深圳寶安區沙井街道東塘社區工作站一名工作人員向傳媒表示，網傳文件屬實，此舉初衷係「防止湖北籍返深居民不主動申報登記」，但只要申報，就會恢復用水。

至於此舉是否存在「一刀切」的問題，該工作人員表示，「沒回來的居民被停水停電不會造成影響，已經在家的通過申報，也不會停水。」

至於如何進行申報，他表示，居民可掃瞄通知文件上的QR Code自主申報，填報的資料主要包括返深時的出發城市、車次，以及到訪過何地等，登記完成後就會恢復供水。「如果真有特殊情況，我們就會特殊處理，看是否送定點醫院進行檢測、收治。」

（新京報、微博）