【武漢肺炎】前期重症患者分散難管理　武漢病死率遠高於全國水平

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，國家衛健委在周二（4日）的新聞發布會上更提到，與全國確診病例的病死率為2.1%相比，重災區湖北省武漢市的病死率達4.9%，死亡人數高達313人，佔全國比例高達74%；減去湖北省的話，全國其他省區市的病死率更只有0.16%。

武漢的病死率遠高於全國其他省區市的總和，國家衛健委醫政醫管局副局長焦雅輝解釋，前期武漢收治重症患者的醫院較為分散，而且整體上亦不是由重症醫學科專業醫療團隊管理，以致當地的病死率偏高。

武漢市的病死亡遠高於全國平均水平。（美聯社）

焦雅輝指，前期武漢的重患者主要由三間定點醫院收治，共提供110張重症醫學床位，遠遠不足應付，其他重症患者則是分散在20間家醫療機構。由於重症患者的收治工作沒有充分落實「四集中」（集中患者、集中專家、集中資源、集中救治）原則，比較分散，不利於管理，而且整體不是由重症醫學科專業醫療團隊來進行管理，所以在一定程度上攤薄優質醫療資源的力量，是導致武漢的重症患者病死率較高的因素。

但焦雅輝呼籲民眾不必要恐慌或恐懼，現時絕大多數新型冠狀病毒肺炎患者都是輕症，全國病死率亦已基本上穩定，目前的2.1%是較疫情初期的2.3%略有下降。統計更顯示，自1月28日開始，新增的治癒病例數目已開始超過新增的死亡病例數目，「從目前來看，綜合治療的效果應該說已經開始逐步的顯現。」

焦雅輝呼籲民眾不必要恐慌或恐懼。（中國網）

此外，武漢將會在原有的三間重症集中收治醫院基礎上，新開設華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院西院區、同濟醫院中法新城院區和武漢大學人民醫院東院區三間重症患者定點醫院，計劃收治1000人。

（綜合報道）